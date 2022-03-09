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​Железные решения ЦБ = деревянный рубль?

Про новые правила обращения с валютой в России

​Железные решения ЦБ = деревянный рубль?
Фото pixabay.com

Несколько слов о решении ЦБ о новом «временном» «порядке операций с наличной валютой». Что имеем с гуся?

1. «Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада»

В принципе, уже не плохо. Опасались, что могут по такой жизни взять, да и мягко так, по-отечески «попросить» все перевести в рубль. По некому «творческому» курсу.

2. «Клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи»

Здесь, на самом деле, не очень понятно – это в день, в месяц или вообще? Судя по тому, что ЦБ не уточняет, то пока принимаем, что – вообще. Логика тут понятна: в условиях, когда ЦБ не может делать интервенции, используются все возможные способы удержать рубль. Пока не очень получается, если откровенно.

Ах, забыл. Все это временно – до сентября 2022 г. Хотя старое правило «нет ничего более постоянного, чем временное» еще никто не отменял.

3. «В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета»

Здесь вопрос. А если нужно в Европу ехать (хотя сейчас это, мягко говоря, затруднительно). Там, если кто не в курсе, спрэды на доллар дикие. Хотя кого сейчас это волнует? И все же любопытно: почему именно доллар? Вывод: за евро на черном рынке будут в таком случае требовать наценку.

4. «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме»

Судя по всему, имеется в виду следующее: гражданин не сможет прийти в банк и в кассе за кэш купить любую валюту. При этом, покупка безналичной валюты через онлайн-приложения, судя по всему, доступна.

Что дальше? Может ли гражданин в банкомате или через кассу снять купленные онлайн доллары? Мы позвонили в один из крупных банков и получили следующие разъяснения: вы можете купить доллары через мобильное приложение. Далее вы можете в офисе банка снять валюту с этого счета через кассу в долларах США, но не более $10 тысяч.

Вывод такой: полностью власти пока не ограничили получение валюты населением физически. Можно и купить – но не в кассе банка, а онлайн.

5. «Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка»

Этот тезис частично отвечает на предыдущий вопрос о том, будут ли доллары доступны в кассе. И, кстати говоря, еще один позитивный момент: хорошо, что уточняется расчет по рыночному курсе. И то хлеб…

6. «Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт»

Тут ничего не меняется, и это хорошие новости. Но, поскольку ситуация в последние недели меняется с калейдоскопической быстротой, не удивимся, если правила игры снова будут скорректированы.

7. «Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение»

Всех поставили в равные условия, никакой банк не наделили особыми привилегиями, уже неплохо. Как оно в жизни будет? Посмотрим.

Косвенно предупредили о возможных трудностях и потенциальных задержках с перевозом валюты. В таких ситуациях — понятно.

Вывод. Данное постановление абсолютно точно возродит в РФ «серый» валютный рынок. Правда, есть так называемая «бабочка» (статья 88 УК РФ «Нарушение правил о валютных операциях»), ее никто не отменял, а в текущих условиях она обретает новую актуальность. Показательные порки вполне возможны.

Мы с вами продолжаем жить и приспосабливаться к новым условиями. Сохраняем хладнокровие.


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09 марта в 18:24, просмотров: 251, комментариев: 0

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