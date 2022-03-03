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​Что будет дальше с банками и инфляцией и как сохранить деньги

Самый верный способ спасти деньги – вложиться в реальные физические активы

​Что будет дальше с банками и инфляцией и как сохранить деньги
Фото со страницы автора в Facebook

Начнем с банков. Народ массово забирает депозиты – у банков катастрофически не хватает денег. Чтобы нормально функционировать, им приходится брать в долг у ЦБ по новой и очень высокой ставке – 20 процентов.

При этом население и бизнес по старым кредитам выплачивает банкам смехотворные по нынешним меркам проценты, которые никак не покрывают этот огромный дефицит ликвидности банков. И я молчу про массовые дефолты по кредитам, да и с обычными (так как сейчас население и бизнес потеряли очень много денег). Это подрывает банковскую систему.

Но, как сказала Эльвира Сахипзадовна: «… все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами». Мы исходим из того, что наш ЦБ не бросает слов на ветер и дает четкий сигнал, что будет делать для этого все. А именно:

1. ЦБ продолжает безостановочно давать банкам в долг – это нам прозрачно сказали.

2. QE (количественное смягчение – политика по вливанию государственных денег в экономику – прим. ред.), которое проводилось в США и прочих западных странах, теперь проведет и наше правительство, которое направит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Приобретаться они будут в том числе у банков. Правительству – акции, банкам – деньги, чтобы расплачиваться по обязательствам (и перед ЦБ, и по новым депозитам со ставкой выше 20 процентов).

Какие последствия нынешнего банковского кризиса?

– Влитых денег может оказаться мало. Кризиса таких масштабов мы не видели очень давно. Я бы, честно сказать, не исключал никаких самых резких мер, чтобы эту панику поставить на «паузу».

– Все вышеперечисленное делается за счет огромного вливания денег (некоторые из них только напечатали, некоторые хранили на «черный день» и они не функционировали в экономике). Теперь эти деньги попадают в нашу финансовую систему и, конечно, они значительно разгонят инфляцию в нашей стране. Она и так очень выросла из-за падения рубля, а вливание ликвидности еще сильнее ее увеличит.

Правильного выбора в нынешней реальности не существует. Есть только действие и его последствия. И спасение банков будет иметь последствие в виде высокой инфляции. Под ударом будут сбережения населения и бизнеса. Тут, как говорится или-или. Или спасаем финансовую систему и…. увы, разгоняем инфляцию. Или ставим все на hold, но это еще хуже.

Встает справедливый вопрос: если впереди инфляция, как тогда сохранить свои деньги? Сейчас времена очень и очень неопределенные. Самый верный способ – вложиться в реальные физические активы.

К примеру, правительство поддержало решение об отмене налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта. Золотые слитки могут оказаться очень неплохим способом сохранить свои сбережения. Это редкий металл, который можно физически потрогать и который имеет ценность.

Есть и масса других альтернатив. Тут уже выбор каждый делает сам. Недвижимость, автомобили или слитки золота или других металлов. Все зависит от вашей фантазии и личных предпочтений. Другой вариант – покупка работающих бизнесов. Практически убежден: сейчас наверняка пойдет вал сделок M&A. Деньги есть у многих.

Живой и работающий бизнес, не сильно зависящий от конъюнктуры рынка и внешних обстоятельств, это «фишка» сегодня. Кстати, почему-то думаю, что сейчас увеличится спрос на услуги независимых финансовых посредников. Все то, что генерирует кэш, это возможная защита от инфляции.

Оценить будущий уровень инфляции сегодня достаточно сложно. Но, похоже, ориентир – выше 20 процентов годовых. Впрочем, смотря как считать. А считать мы умеем правильно.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 255, комментариев: 0

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