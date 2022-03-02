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​Мы будем жить теперь по-новому

Чего югорчанам ждать от санкций

​Мы будем жить теперь по-новому
Фото: РИА Новости

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на территории Украины — США и Евросоюз ввели против руководства РФ и многих отраслей беспрецедентные санкции. Какие последствия этого в ближайшее время на себе почувствуют жители Югры — важнейшего региона для экономики страны — разбирался siapress.ru.

Авиация

Туристические агентства, вероятно, по инерции рассылают рекламные сообщения о горящих турах — однако их организация маловероятна. Евросоюз и Америка уже закрыли небо для российских самолетов, осталось несколько доступных курортов типа Египта, но и до них, видимо, уже нельзя будет добраться: не на чем. Так, ранее на неделе Евросоюз принял решение не поставлять в РФ самолеты Airbus и запчасти к ним — лайнеры обеспечивают 40 процентов пассажиропотока авиации в стране, постепенно это количество будет уходить в минус.

«ЮТэйр», крупнейший авиаперевозчик, работающий на территории Югры, в своем парке «эйрбасов» не имеет — однако новая политика производителей авиалайнеров коснется и его: об аналогичной приостановке поставки и техобслуживания своих самолетов объявил Boeing. Американских самолетов у «ЮТэйра» 42, они обеспечивают полеты на средние и дальние расстояния.

Нефтегазовая отрасль

Здесь пока все стабильно: заметим, что ни Сургутнефтегаз, ни Газпром в санкционных списках особо не светятся. Это говорит о том, что углеводороды по-прежнему являются одним из козырей России. Однако поводы для беспокойства есть: так, множество совместных предприятий Газпрома с иностранными компаниями закрываются, компания продолжает курс на импортозамещение. Параллельно идут поставки газа из России в Европу — ЕС заполняет собственные подземные хранилища газа. Ряд экспертов уверяют: после того, как этот процесс завершится, следует ждать очередных громких заявлений. Так, Евросоюз рассматривает вариант перехода с российского газа на американский сжиженный природный газ — правда, для потребителей он будет дороже.

Кредиты

Центробанк повысил ключевую ставку до 20 процентов — ранее она составляла 9,5 процента, и этот показатель и так был достаточно высок. Повышение ключевой ставки неминуемо влечет рост ставок по кредитам — уже сегодня «Сбер» предлагает ипотеку под 18,6 процента годовых. При таких условиях рынок ипотечных кредитов в одночасье съежится в десять раз, заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко: кредитование понизится до уровня льготных программ. Они пока сохраняются.

Дорожают и потребительские кредиты; единственное, что останется более-менее стабильным, — это кредитные карты, говорят эксперты, но только потому, что там ставки и до нынешних событий были неприлично высоки.

Но вырастут и ставки по депозитам: так банки сбивают панику среди клиентов и привлекают их размещать свои деньги.

Недвижимость

Снижения цен на квадраты в новостройках не предвидится: стройматериалы дорожают. Зато может подскочить рынок вторичного жилья: он не зависит от цен на стройматериалы — только от растущего спроса. В условиях, когда неясно, что будет со сбережениями, простые граждане предпочитают их переводить в активы. Кто-то за новым телевизором отправился, кто-то вкладывает в новую или старую квартиру.

Цены на продукты и товары

Значимого повышения цен в продовольственных магазинах югорчане пока не ощутили — сказывается наличие запасов товаров у ритейлеров; однако новые партии будут закупать уже с учетом обрушившегося рубля. Многие привычные продукты могут вовсе исчезнуть с полок — например, поставки алкоголя из-за заграницы уже начинают останавливаться. Часть сетей, торгующих бытовой электроникой, долго не думая, уже повысила цены на всю продукцию — и привлекла внимание антимонопольщиков.

Возвращаясь к продуктам: крупнейшие ритейлеры типа «Ашана», «Магнита», «О’Кея» уже заявили об ограничении наценки на социально значимые товары — молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи «борщевого набора».

Развлечения

Без хлеба не останемся, а со зрелищами — напряженка. Из всех искусств для нас важнейшим станет отечественное кино — голливудского все равно не будет. 73 процента всех сборов кинотеатров в стране приходится на долю четырех мировых студий — Paramount, Disney, Sony и Warner. Все они приостановили прокат фильмов в России — нового «Бэтмана» на большом экране не покажут, зато к повторному прокату готовятся «Холоп», «Движение вверх» и «Батя».


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Сегодня в 17:00, просмотров: 83, комментариев: 0

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