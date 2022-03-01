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​«Как будто вернулся в родной футбольный клуб после 10-летней игры в аренде»

Актеры Сургутского театра – о своем камбеке год(ы) спустя

​«Как будто вернулся в родной футбольный клуб после 10-летней игры в аренде»
Фото: СМДТ

На днях Сургутский театр отметил 23-летие. В этом творческом сезоне вслед за административной командой обновилась и творческая. Вернулись бывшие актеры, «новенькие старенькие», как их называют коллеги. Имена этих артистов сургутским театралам известны. В свое время ярко заявили о себе в репертуаре СМДТ, а потом по разным причинам уволились. Все они активно включились в жизнь театра, ввелись в новый репертуар и готовятся к двум премьерам – музыкальному спектаклю «Однажды в Verone»(12+) и драме «Легенда о Гамлете» (16+). Специально для siapress.ru ко дню рождения театра актеры-возвращенцы рассказывают, каково оно – войти в эту реку дважды.

Мурат Шихшабеков:

- В свое время я пришел Сургутский театр, уже будучи актером, не «зеленым» выпускником вуза. С тех пор театр не изменился концептуально, по-моему. Большая доля спектаклей – по классике, с музыкой, песнями, танцами, в этом своеобычие театра. У меня, кстати, была проблема, я совсем не танцевал. Но со мной очень мощно, даже жестко поработала главный балетмейстер Алена Дудникова - я целый год хореографически просто упахивался. И в результате начал двигаться, дорос до ролей в пластических спектаклях, которые мы представляли и в Сургуте, и на гастролях.

Сейчас главное, что у меня происходит с театром – это участие в спектакле «Легенда о Гамлете». «Гамлет» - на самом деле, это работа всей моей осознанной театральной жизни, я просто болел ею все эти годы: ставил отрывки, есть свое видение режиссерского прочтения... И вот сейчас я получаю роль Гамлета в спектакле московского режиссера Сергея Тонышева! Конечно, я мечтал об этом, как многие актеры, наверное. И сейчас я уже понимаю, что готов ее сделать, я чувствую в себе эти силы.

В театре произошли перемены. Мое мнение: сетовать не на что. Всем участникам творческого коллектива нужно объединиться и сообща создавать спектакли. Наша профессия – довольно редкая. Раз мы ее выбрали, надо следовать этой миссии - славить театральное искусство… Чего бы я пожелал себе в день рождения театра? Побольше ролей. А еще – самому поставить спектакль. Тем более, в период, когда я уходил из театра, закончил обучение режиссуре в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.

Татьяна Балабанова:

- Этот сезон поставил передо мной множество вызовов! Я впервые ассистировала режиссеру в подготовке премьерного спектакля. Речь о драме «Коварство и любовь», которую у нас ставила сначала фрау Вебер, режиссер из Берлина, а затем в условиях пандемии режиссировала, доводя до финала, наша Юлия Уткина. Для меня это был шаг в освоении новой профессии.

С классной командой профессионалов я как режиссер подготовила церемонию закрытия IV фестиваля чтецов на русском языке среди детей, проживающих в ФРГ. Этот проект театр реализует вместе с Россотрудничеством – в этом году в онлайн формате.

При всем этом я играю почти во всех репертуарных спектаклях сезона, системно занята в своеобразной интернет-лаборатории «Поэтическая среда» - обожаю стихи и читаю их по средам в наших пабликах.

Сейчас горячая пора. Параллельно увлеченно репетируем к 8 Марта «Однажды в Verone» (песни, пластика, движение, у всех горят глаза!) и «Легенду о Гамлете» - доверительные, откровенные обсуждения, этюдные поиски. Новые проекты – это всегда переосмысление себя: когда ты полностью погружен в размышление, фантазирование, наблюдение… и не спишь ночами. А если спишь, то просыпаешься с текстом итальянской песни на устах и думаешь: почему я не сплю? Почему этот куплет в голове всю ночь?! А, так это ж из «Вероны»…

Я в Сургутском театре – с момента его основания. Бесконечно благодарна нашему новому директору Светлане Астраханцевой. За эти новые проекты – и за сохранение лучших традиций театра, которые заложили здесь наши мастера и учителя, прославленные Голубовский, Кудряшов, Стрелков, Цветков, Ги Пакетт, Бартошевич, Зайкаускас… Эти традиции сохраняются – значит, не уроним и качественный уровень спектаклей. Еще благодарна руководителю за то, что в театр вернулись профессионалы своего дела, актеры с большой буквы. Их мастерство за эти годы не померкло! А главное, спасибо Светлане Васильевне за возможность свободно творить и выражать свое мнение. Любимый театр – с днем рождения! Воплощения всех задуманных проектов! Ждем сургутян на наших спектаклях!

Аркадий Корниенко:

- В Сургутский театр вернулся с футбольным ощущением, как будто побывал в аренде в другом клубе. Десять лет пролетели моментально, и теперь я снова дома! Те же ступени, те же стены… Да что там - и коллеги! Приняли, как блудного сына, с объятиями и ностальгией. В каждом цехе - кто-нибудь да родной. Костюмеры, монтировщики, технические службы, административные. С Владимиром Владимировичем Матийченко (замдиректора по творческой деятельности – ред.) успели порепетировать несколько спектаклей!

Дух перевести не успел - на сцену, на репетиции. Классная роль самоучки- механика Кулигина в «Грозе» Островского! Очень повезло, что перед спектаклями приехал и сам режиссер Петр Гарриевич Орлов. Роль вводная, но надежды вроде оправдал.

В премьерном спектакле «Коварство и любовь» - мучительно интересная работа. Потому что спектакль еще наигрывается. И вообще немецкая классика нелегко дается. Нам, русским артистам, хочется по-русски, знаете, поднажать, выплеснуть эмоции, поддать пару, но… Nein! Нельзя!

Здорово работать и в музыкальных сказках. Там можно и даже необходимо по-актерски оторваться, покуражить! Сложность и интерес в том, чтобы как раз не перекуражить, не переиграть! Но у нас такого, слава Мельпомене, нет! Ребята все на позитиве, все сказочно рады. Сейчас готовится очень много интересных, на мой взгляд, суперпроектов. Хочу пожелать нам всем удачи, творчества, успеха и поздравляю с днем рождения Сургутского театра!

Виталий Ковалев:

- У меня был большой перерыв без театра. Но этот перерыв помог мне определиться с собой, расширить круг общения, узнать другие стороны жизни, набраться опыта наблюдения разных людей в плане психологии… В общем, это такой жизненный опыт, который я успешно буду применять в театре.

Я сейчас занят в спектаклях «Коварство и любовь», «Гроза», «Метель», в музыкальных сказках… Самое интересное – это, пожалуй, роль Вурма в «Коварстве». Удалось, наконец, сыграть отрицательного персонажа. Получилось, со слов зрителей и коллег, ярко! Играть отрицательных персонажей всегда интереснее.

…В сериале «Острые козырьки» главный герой Томас Шелби говорит такую фразу: я остановлюсь только когда встречу кого-то, кто будет мне не по зубам. Сургутский театр не стоит на месте и идет дальше. Для меня определяющее в театре – вот это его движение вперед. И он не должен останавливаться даже перед теми, кто, казалось бы, ему не по зубам.


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