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​Наша миссия – избавить братский народ Украины от колониальной зависимости от запада

Долготерпению России пришел конец

​Наша миссия – избавить братский народ Украины от колониальной зависимости от запада
Фото gazeta.ru

Нахождение Путина у власти – это благо для США, ЕС и Украины. Ибо его долготерпению стоит удивляться. Восемь лет тянули в Украине кота за хвост с «Минскими соглашениями». Восемь лет убивали русское мирное население в Донбассе. Два года построенный газопровод «Северный поток-2» не дают ввести в эксплуатацию. И так далее.

Но всему всегда приходит конец.

Так с ядерной державой и со страной, занимающей 1/5 часть Земли, не ведут. Кредит доверия к институту ЕС исчерпан. Недееспособная и деструктивная политическая организация. Которая, начав после Второй Мировой войны как экономический «общий рынок», превратилась ныне в политическую организацию, далекую от экономики. Это политическое объединение государств, направленное против России.

Почему Россия уже многие годы не может показывать рост экономики? Почему наш народ испытывает экономические трудности?

Потому что навязанная нам монетаристская модель экономики направлена на разрушение России. Потому что США и Европа выкачивают наши ресурсы, отдавая задних свои необеспеченные евро и доллары, которые по своей ценности не годятся даже в туалет сходить. Потому что эти евро и доллары опять оседают в их банках, в их недвижимости наших олигархов и этот порочный круг не прекращается, ибо этого нужно Западу.

Поэтому дело даже не в Украине. Она тоже пострадала от этой шайки, и даже больше, ибо ресурсов у нее таких, как в РФ, нет. Она вынуждена пойти в полную зависимость: и политическую, и экономическую и к США и к ЕС. И миссия народа России – избавить от этой колониальной зависимости братский народ Украины. Как в свое время избавили мы от польских шляхтичей, немецкого гауляйтера Эриха Коха, а теперь пришлось избавить от Джо Байдена.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 185, комментариев: 0

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