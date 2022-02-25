Понимаю, но не разделяю мнение тех, кто против спецоперации в Украине

Уважаю право каждого на свое мнение. Понимаю, но не разделяю тех, кто против спец операции на Донбассе. Возможно, я многого не знаю. Но исходя из своей информации, которая складывалась из разных источников все эти восемь лет (в том числе от многочисленных друзей и знакомых, живущих в Киеве и на Донбассе), я понимаю, что другого выхода у российского руководства просто не было. С нацистами, убивающих мирных жителей, ни о чем договариваться нельзя, независимо под каким флагом они себя преподносят. Еще раз, мое мнение – это не война с Украиной и народом, это спецоперация по уничтожению нацистов.

Это ж до чего мы дожили – в очень красивой, доброй и самой поющей в мире стране – Украине (за которую воевал мой дедушка Иван Крашенюк, родом из Одесской области), – запрещают русскую речь и бьют ветеранов Великой Отечественной войны за ношение Георгиевской ленточки. Слава Богу, дедушка не дожил до наших смутных времен, когда в его родной и любимой Украине националисты со свастикой славят фашиста Бендеру.

Не пытаюсь никого ни в чем убеждать. Уважаю мнение любого человека. Но я считаю так, как написал.