Врачи Югры вышли в социальные сети

Теперь, чтобы добыть достоверную информацию о своем заболевании, достаточно просто написать врачу в direct. Такой подход продиктован временем. Период пандемии заставил многих не только пересмотреть свой привычный уклад жизни, но и взглянуть по-новому на свою профессию. И специалисты здравоохранения здесь не исключение. Врачи охотно осваивают всемирную паутину, создавая собственные каналы на онлайн-платформах и блоги в социальных сетях.

Проснулся и уже устал. Знакомо? Выпускница Медицинского института СурГУ, а ныне врач Клинической лабораторной диагностики Галина Гаран знает эффективный способ восстановления жизненных сил. Она даже может рассказать о человеке, взглянув лишь на его анализы! В своем инстаграм-аккаунте, где уже насчитывается 5 357 подписчиков, молодой биохакер рассказывает про дефицитные состояния, хроническую усталость, стресс и как с ними бороться, дает рекомендации по части питания, дозировке витаминов, проводит и индивидуальные консультации для югорчан.

- Работая в поликлинике, я стала обращать внимание на то, сколько у потенциально здоровых людей дефицитных состояний. Дефицит железа, к примеру, встречается практически у каждого второго жителя нашего региона, а дефицит общего белка наблюдается у 80 % людей. Кстати, по статистическим данным к 2050 году средняя продолжительность жизни достигнет ста лет! А вот войти в старость здоровым и полноценным, можно лишь если тщательно заниматься своим здоровьем. Соблюдать режим питания, сна и конечно давать организму физическую нагрузку. Это универсальная формула, которая подойдет абсолютно каждому. А если у вас остались вопросы добро пожаловать в мой блог #doctorgaran.

Свой личный бренд с помощью социальных сетей создает и кандидат медицинских наук, эксперт в области терапии, кардиологии и органической медицины, основатель клиники экспертного уровня – МЕДИКА Элевтерия Иосифова (#doctor.elevtheria_iosifova). Своим подписчикам она помогает сформировать привычку обращаться к доктору, когда ничего не беспокоит. Ведь пока организм находится в состоянии патологической реакции, то есть предболезни, его можно восстановить без вреда и видимых последствий. С этой целью выпускница СурГУ создала даже авторский проект «Академия здоровья доктора Элевтерии Иосифовой», чтобы таким образом дать югорчанам эффективные инструменты и личную мотивацию по сохранению своего здоровья.



- Для меня развитие в медийном пространстве позволяет выйти за пределы своих локальных возможностей, транслируя свою экспертную точку зрения на весь мир и направляя тем самым людей по пути здоровой жизни. Моя долгосрочная стратегия: повысить качество их жизни через осознание собственного тела. А личный контент помогает сформировать доверие моих пациентов и подписчиков-наблюдателей, которым важно не только убедиться в моей профессиональной экспертности, но и узнать меня как человека. Я оказываю услуги в смешанном формате, в частности сопровождаю пациента 12/5, то есть 12 часов 5 дней в неделю. Конечно, живой прием более правильная форма взаимодействия с пациентом, но у меня многие находятся в других городах и даже странах, поэтому в настоящее время это современные реалии. Во время онлайн-консультации я провожу опрос, анализ имеющихся данных, ставлю предварительный диагноз, план дообследования, даю рекомендации по лечению, питанию, образу жизни и необходимости приема биологически активных компонентов. А дальше уже определяемся с очным приемом. Вы удивитесь, но бывают случаи, когда личная встреча может даже и не потребоваться.

Как известно, спрос – рождает предложение. Интернет – это великая сила, если использовать его строго по назначению и в разумных целях.

- Нам нужна проверенная информация от узкогопрофильного специалиста, а не от нутрициолога без медобразования!

- Зачастую пациенты ищут информацию на просторах интернета. Поэтому хочется, чтобы она была проверенной из компетентных источников. Где есть наука и доказательная медицина, где просто расскажут о сложном, – сетуют активные пользователи социальных сетей.

Однако, по мнению специалистов в белых халатах, нужно критично относиться к любой информации в интернете и не принимать все за истину в последней инстанции. Как говорится: «Доверяй, но проверяй!»

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней, амбассадор Сургутского государственного университета Диана Вишняк (#doctor_vishnyak) популяризирует с помощью своего блога не только медицинское образование, но и в целом медицину с научной точки зрения. Кроме того, это отличная возможность оказывать специализированную помощь пациентам из отдаленных регионов, расширять профессиональные горизонты, а вместе с ними и контакты, участвовать в медицинских сообществах, где происходит активное обсуждение клинических случаев, наблюдений, отечественных и зарубежных рекомендаций.

- Признаться честно, долгое время весьма скептично относилась к вопросу ведения профессиональной страницы в соцсетях. Но, настигла пандемия. С одной стороны, хотелось профессиональной активности и чего-то нового, с другой – запрос пациентов и коллег вырос стократ. Пришло осознание, что цифровизация, it-технологии перешли в интернет, и не просто перешли, а прочно укоренились в нашей жизни. И в медицине, в том числе, онлайн-коммуникации стали крайне важны. Доступность медицинской информации, помощь пациентам, студентам, популяризация науки, медицины, просвещение населения – это то, для чего я решила «открыться» этому интересному и увлекательному миру Инстаграм. Оказываю помощь исключительно пациентам с терапевтической патологией, а также с заболеваниями почек. Могу интерпретировать анализы, определить логистику дальнейших действий пациента, дать совет, куда обращаться, какой перечень анализов необходимо сдать, могу дать рекомендации по образу жизни, диете при той или иной патологии и т.д. Формат дистанционных технологий, однозначно, будет набирать обороты. Но о замене очного осмотра онлайн-консультированием на данный момент не может быть и речи!

Солидарна с ней и аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии СурГУ Ляйсан Хисамиева (#dr.hisamieva), которая просвещает прекрасную половину человечества на просторах интернета, рассказывая все о женском здоровье: «Моя основная задача – повысить грамотность населения. Я уже год как веду блог, снимаю тематическое видео для ютуба, организую прямые эфиры с подписчиками. За это время аудитория выросла в разы, что говорит о востребованности такого формата. Ведь у женщин, как правило, не хватает времени на себя, поэтому им проще задать вопрос в инстаграм, нежели записаться на личный прием. Однако онлайн-формат никогда не заменит очной консультации и осмотра у специалиста. Поэтому своим подписчикам желаю ответственно относиться к своему здоровью, ежегодно проходить профосмотры, а коллегам – осваивать новые технологии и ежедневно пополнять свой багаж знаний».

Тем временем в Югре активно развивается и телемедицина, которая входит в одно из девяти ключевых направлений Национальной технологической инициативы, разработанной Правительством РФ. Это отличная возможность не только для экономического развития региона, но и для повышения качества жизни югорчан. Для них важно получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего города или района. На фоне эпидемиологической ситуации - это отличная альтернатива для пациентов в возрасте 60 +, с ослабленным здоровьем не подвергать себя риску и оставаться дома.

- Посредством видеосвязи пациент, находясь за сотни километров от клиники, может задать вопросы своему лечащему врачу для корректировки терапии, сообщить об изменениях своего состояния, проконсультироваться. Однако это возможно только в том случае, если в базе есть данные такого больного. Врач открывает историю болезни, видит результаты последних обследований, предыдущие назначения, на основании чего может дать рекомендации. Другой вариант онлайн-консультирования – решение тактических и организационных вопросов: помощь пациенту в подборе клиники для операции, определение сроков и подготовки к манипуляциям. Такой подход экономит время и бережет здоровье югорчан, что особенно актуально в период пандемии. Кстати, просветительская работа в медицине была всегда. Раньше советы и рекомендации размещались на информационных стендах в поликлиниках, сегодня – в социальных сетях. Если аккаунт доктора популярный, то он может стать авторитетной площадкой для подписчиков, где он несет личную ответственность за распространяемую информацию. Я лично сдержанно отношусь к такому формату. Более того, лечить пациентов в блогах, консультировать онлайн без медицинского осмотра, считаю, неэтично. Человек имеет свои индивидуальные особенности течения заболевания, поэтому необходим персонифицированный подход, - убеждена главный врач Окружного кардиологического диспансера, заведующая кафедрой кардиологии Медицинского института СурГУ Ирина Урванцева.

Напомним, 2022 год объявлен Годом здоровьесбережения в Югре. Это время для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя лучше, безопаснее, а также для тех, кто готов внедрять гражданские инициативы, научные достижения во благо здоровья нации. Помните! Ваше здоровье – в ваших руках!