Рассказываем, куда можно улететь прямым рейсом из Сургута за рубеж

В последние месяцы из Сургута становится доступно все больше прямых авиарейсов. Так, недавно запустили дополнительный рейс в Ереван. На фоне расширения летней полетной программы СИА-ПРЕСС посмотрел, по каким еще зарубежным направлениям сургутяне могут улететь без пересадок уже в июле.

Основные направления прямыми рейсами

Больше всего услуг по перелету за границу прямыми рейсами оказывают несколько авиакомпаний, в том числе Utair и Azur Air. Согласно расписанию из Сургута можно улететь в следующие города:

− Фергана (Узбекистан)

Стоимость билета: от 15 тысяч рублей.

− Ереван (Армения)

Стоимость билета: от 18 тысяч рублей.

− Худжанд (Таджикистан)

Стоимость билета: от 22 тысяч рублей.

−Ташкент (Узбекистан)

Стоимость билета: от 19 тысяч рублей.

− Анталья (Турция)

Стоимость билета: от 38 тысяч рублей.

− Бишкек (Киргизия)

Стоимость билета: от 18 тысяч рублей.

Длительность перелета: от 3 до 6,5 часов в зависимости от направления.

Транзитный перелет

Пересадка в Москве или другом городе не только разнообразит маршрут, но и даст ощутимое преимущество − открывается гораздо больше направлений, порой с более удобными датами и выгодными ценами.

На сегодняшний день перелет из Сургута в столицу будет стоить:

«Победа» – от 6 тысяч рублей.

Utair – от 8 тысяч рублей.

«Руслайн» – от 8 тысяч рублей.

«Аэрофлот» – от 10 тысяч рублей.

Указанные данные актуальны на 12.06.2026.