Тринадцатый выпуск урбанистических фишек, которые могли бы пригодиться Сургуту

Очередной выпуск нашей постоянной рубрики о разнообразных урбанистических ноу-хау и фишках, которые могли бы пригодиться Сургуту. Двенадцатый обзор из этой серии читайте здесь.

Мелочь, а приятно

В некоторых городах используют небольшую, недорогую, но весьма интересную фишку: расставляют в разных частях скульптуры в едином стиле, за которыми интересно «охотиться» туристам. Конкретный пример – серия металлических арт-объектов в городке Добрино (Пермский край) под общим названием «Живут в Добрянке добряки». А вообще примеров масса, причем только в российских городах.

Промышленные туристы

Чем Сургут точно мог бы привлекать массу интересующихся людей – так это промышленным туризмом. Если не закатывать глаза и не падать в обморок от мысли, что нужно пустить каких-то людей посмотреть на производство, то открывается гигантский потенциал.

Для посещения людей открыты, в частности, завод Автоваза в Тольятти, шахты по добыче угля в Горной Шории (Кузбасс), производство «Балтики» в Санкт-Петербурге, легендарный Уралмаш в Екатеринбурге, а также оружейный завод «Калашников» в Ижевске. Чем Сургут с его невероятными нефтегазовыми и энергетическими мощностями хуже?

Новая жизнь хрущевки

Когда мы говорим о качественной реновации хрущевок, то обычно вспоминаем опыт ГДР или стран Балтии.

Но красиво и качественно умеют это делать и в России (правда, также в самой европейской ее части). Вот пример из Калининграда, где у дома старой серии обновили и фасады, и фронтоны, еще и подсветку добавили.

Получается симпатично и хорошо вписывается в среду.

«Мурашки» по дому

Пока в Сургуте страшно переживают о том, как неведомые граффитчики разукрашивают опоры мостов, в Петропавловске-Камчатском проводят фестиваль «Авача стрит-арт».

Там художники разукрашивают стены домов муралами на различную тематику – за пять лет таковых появилось уже 83. И для своих граждан приятно, и туристам посмотреть интересно.

Набережная здорового города

Напоследок – напоминание о том, что любой город может взять свою заброшенную и обветшалую территорию и превратить ее в конфетку. Конкретно этот пример – набережная улицы Горького в Екатеринбурге.

Сама набережная от российских проектировщиков, здания – от международного бюро, а также малоэтажные апарт-комплексы и технологичный ЖК. Есть чему поучиться.