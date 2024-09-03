От Азербайджана до Японии: самые популярные туристические направления этого лета

Этим летом россияне активно путешествовали за границу, посещая как популярные, так и новые направления. Помимо топовой пятерки стран (Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд), туристы активно проводили время в Грузии, Азербайджане и странах СНГ. Эти направления привлекли около 180 тысяч поездок за лето, показав прирост в 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает АТОР.

Китай также стал очень востребованным этим летом, показав значительное увеличение турпотока. Примерно 150 тысяч россиян посетили Китай за три месяца, из них 20 − отправились на остров Хайнань.

Также около 130 тысяч поездок россиян (+30% к лету 2023 года) пришлись на Европу, но они уже учтены в транзитных поездках через Турцию и арабские страны.

Растущие и падающие направления лета

Некоторые направления показали значительный рост в 2024 году. Среди азиатских стран выделяются Япония (+120%, 18 тысяч поездок) и Малайзия (+50%, 22 тысяч поездок). В Африке рос интерес к острову Маврикий – 4,2 тысяч поездок россиян (+68%).

Ряд направлений, наоборот, показали снижение интереса. Турпоток в Шри-Ланку снизился на 48% до 12 тысяч поездок из-за отсутствия прямой чартерной авиаперевозки. Сейшелы и Куба также утратили популярность среди россиян – на 44% и 40% соответственно.

Цены на зарубежный отдых

Средний чек на зарубежный отдых этим летом варьировался в зависимости от направления. По данным туроператоров, отдых в Абхазии обошелся в 62-68 тысяч рублей на человека, в Египте – 91-99 тысяч, в Таиланде – 100-108 тысяч, в ОАЭ – 102-110 тысяч, а в Турции – 112-118 тысяч рублей − именно там отдых оказался самым затратным.

Туристические тренды

Среди интересных тенденций – увеличение спроса на туры в Китай и Таиланд. Китай показал значительный рост благодаря разнообразию предложений, от экскурсионных до оздоровительных программ. Таиланд укрепил свои позиции как круглогодичное направление, продемонстрировав высокие продажи даже в летний период.

Туроператоры также отмечают увеличение интереса к люксовому сегменту на большинстве направлений, включая Таиланд, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Китай. VIP-туры, размещение в отелях высокого класса, индивидуальные трансферы и экскурсии стали популярными среди российских туристов этим летом.