Обзор мемов и шуток о задержании Павла Дурова во Франции

Задержание Павла Дурова во Франции с довольно странными формулировками обвинения мгновенно вылилось в массовое юмористическое интернет-творчество. Народ начал сыпать шутками, анекдотами, смешными картинками не только по теме тюрьмы и воли, но и припоминая недавние «отцовские» подвиги основателя ВКонтакте и Telegram (напомним, что Павел назвал себя биологическим отцом около сотни детей в разных странах по линии донорства спермы) и других нюансов его жизни. А мы собрали подборку мемов по этому поводу.

Одно из первых, что стало предметом юмористического осмысления происходящего — требование к Дурову по поводу стены.

Суть шутки в том, что в 2010 году соцсеть ВКонтакте провела реформу своего интерфейса и убрала т.н. «стену» — пространства у каждого пользователя, где можно было что-то писать, рисовать, оставлять картинки и так далее. Тогда народ был крайне взбудоражен и требовал откатить изменения обратно, отсюда и пошел мем: «Дуров, верни стену!»

Так что буквально через два часа после появления новости о задержании основателя Telegram в Ле-Бурже, в сети появился анекдот:

«Сидит Дуров и другие зеки в тюрьме во Франции. Первый зек говорит:

— Так, ребята, глупости это все, лучше давайте так, я вырубаю охранника, Жак хватает автомат и валим охрану!

— Бред это все, Решар! Нужно найти где-то плотные ковры и перелезть через колючую проволоку в ночи! Павел, а ты что думаешь?

— Хм...

На следующий день просыпается охрана тюрьмы, зеков в камерах нет. Смотрят — стена исчезла».

Затем интернет-авторы припомнили, что у Дурова много детей. Не могут же они бросить папу в беде?

Не забыли Дурову и его знаменитые фотографии с погружением в ледяную воду

Впрочем, претензии к французам тоже есть

Обыграли и знаменитый мем про машину времени

Вспомнили и собственные цитаты Павла

Особым издевательствам подверглись мотивы, по которым был задержан Павел Дуров — ведь принадлежащий ему мессенджер используется преступниками

Фантазия интернет-творцов привела их во французские застенки и способ, как известный арестант может проводить гигиенические процедуры

Иронизируют россияне и над возможным сотрудничеством Telegram с представителями разных властей

И, наконец, ремейк легендарной речи Владимира Жириновского на актуальную тему в исполнении Илона Маска.