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Сон перед школой // Обзор СИА-ПРЕСС

Как восстановить режим сна перед учебным годом: советы югорских медиков

Сон перед школой // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

С приближением нового учебного года важно помочь детям адаптироваться к ранним подъемам и регулярному расписанию. Правильный режим сна – ключ к здоровью и успеваемости. Роспотребнадзор ХМАО подготовил несколько простых и эффективных способов, как восстановить режим сна после каникул.

Начните заранее

Не стоит сразу пытаться вернуть ребёнка к прежнему режиму сна. Начните за несколько недель до начала учебного года. Постепенно вводите изменения в распорядок дня, чтобы адаптация прошла мягко. Не стоит ругать ребенка за сбившийся режим. Лучше подойдите к этому процессу с пониманием и терпением.

Постепенное изменение режима

Не меняйте время подъема резко. Каждый день старайтесь ставить будильник на 15-30 минут раньше, чтобы постепенно возвращать ребенка к утреннему пробуждению, необходимому для школы. Плавный переход поможет детям легче адаптироваться к новым часам пробуждения и укладывания.

Активность на свежем воздухе

Проводите больше времени на улице, занимаясь спортом или просто гуляя. Физическая активность помогает быстрее засыпать. Утренние зарядки и прогулки также помогают настроиться на продуктивный день.

Создайте уютную атмосферу перед сном

Обеспечьте комфортные условия для сна. Проветривайте комнату перед сном, чтобы обеспечить свежий воздух. Убирайте гаджеты и ограничивайте использование экранов за два часа до сна. Тёплая и тихая обстановка поможет легче уснуть.

Установите постоянное время сна и подъема

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает организму привыкнуть к стабильному графику и улучшает качество сна. Регулярность в распорядке дня – залог хорошего сна и бодрствования.

Следите за рационом питания

Избегайте тяжелой пищи и сладостей перед сном. Легкий ужин, богатый белками и овощами, поможет не перегружать желудок перед ночным отдыхом. Обратите внимание на напитки: избегайте кофеина и напитков с высоким содержанием сахара.

Создайте вечерний ритуал

Создайте и придерживайтесь вечернего ритуала, который помогает детям расслабиться перед сном. Это может быть чтение книги, тихая игра или теплый душ. Ритуалы подготавливают ребенка ко сну и помогают выработать ассоциацию с временем отдыха.

Будьте терпеливы

Не ожидайте мгновенных результатов. Формирование нового режима сна требует времени. Обычно для установки новой привычки нужно около трех недель. Будьте терпеливы и поддерживайте ребенка в этом процессе.

Применяя эти советы, вы сможете облегчить переход к учебному году и помочь детям настроиться на успешный старт в школе.


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18 августа в 16:28, просмотров: 196, комментариев: 0
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