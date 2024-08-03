8 советов по выбору спелого арбуза: от цвета до звука

Сегодня, 3 августа, во всем мире отмечают день арбуза. Этот праздник объединяет людей в любви к сочным и сладким плодам, символизируя лето и хорошее настроение. Чтобы на ваш стол попадали только спелые и вкусные арбузы, важно уметь их выбирать. Мы подготовили подробное руководство, которое поможет в этом процессе.

Внешний вид

Цвет и рисунок. Хороший арбуз должен иметь яркий, насыщенный цвет, без значительных потемнений или пятен. Важно обратить внимание на рисунок на кожуре. Спелые арбузы часто имеют равномерный рисунок с четкими полосами. Если полосы кажутся неравномерными или размытыми, это может указывать на проблемы с качеством плода.

Пятно от земли. Внимательно осмотрите пятно, которое оставляет арбуз на земле. Оно должно быть желтым или кремовым. Если пятно белое или зеленое, это может свидетельствовать о том, что арбуз не полностью созрел.

Форма

Форма и симметрия. Хороший арбуз должен быть ровным и симметричным. Избегайте плодов с вмятинами, неровностями или неровными участками. Несимметричная форма может указывать на то, что арбуз рос в неблагоприятных условиях или же имел проблемы в процессе созревания.

Размер. Выбирайте арбуз среднего размера. Слишком большой или маленький плод может быть менее сладким.

Вес и плотность

Сравните с другими. Поднимите арбуз и сравните его вес с другими плодами такого же размера. Спелый арбуз будет тяжелее, так как наполнен водой.

Ощущение пустоты. Попробуйте слегка сжать арбуз. Если вы чувствуете, что создается ощущение пустоты, это может указывать на недостаток сока или зрелости.

Проверка на трещины и пятна

Трещины и царапины. На кожуре не должно быть трещин или глубоких царапин. Эти дефекты могут указывать на то, что плод поврежден или начал портиться.

Пятна, особенно темные или с зеленым оттенком, могут указывать на перезревание или другие проблемы. Лучше избегать таких плодов.

Звук

Постучите по арбузу. Спелый плод издает глубокий глухой звук, в то время как недозревший арбуз звучит более глухо. Этот метод помогает определить зрелость плода и его водянистость.

Качество кожуры

Плотная и твердая кожура говорит о хорошем качестве арбуза. Избегайте плодов с трещинами или повреждениями, так как они могут стать источником бактерий и плесени.

Проверка стебля

На спелом арбузе стебель должен быть сухим и коричневым. Зеленый стебель может означать, что арбуз был сорван слишком рано и, возможно, не полностью созрел.

Внутренние признаки

Семена. Хотя это можно проверить только после разрезания арбуза, хорошая идея — обратить внимание на цвет семян. Спелые арбузы имеют черные или темные коричневые семена. Если семена светлые или белые, это может свидетельствовать о том, что плод еще не достиг полной зрелости.

Мякоть. Когда разрежете арбуз, обратите внимание на цвет мякоти. Она должна быть яркой, насыщенно-красной или розовой. Избегайте арбузов с мякотью, которая выглядит бледной или имеет белые вкрапления.