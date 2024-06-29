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​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС

Законы, вступающие в силу в июле: что изменится в жизни югорчан?

​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В июле в России вступит в силу несколько новых законов. Вырастут тарифы на ЖКУ и размер пошлин, подорожает крепкое спиртное и станет сложнее получить кредит. Подробнее - в нашем обзоре.

Коммуналка дорожает

С 1 июля по всей территории России произойдет повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Подорожание будет различным в зависимости от региона: в среднем тарифы увеличатся на 10%. Самое низкое повышение ожидается в Хакасии (4%), а максимальное — в Забайкальском крае (15%). В Москве тарифы вырастут на 11%, в то время как в Санкт-Петербурге они останутся без изменений по решению местных властей. Согласно прогнозу Минэкономразвития, средний размер ежемесячной платы на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей.

Получить кредит станет сложнее

С начала июля Центральный банк вводит новые макропруденциальные меры, касающиеся автокредитов и потребительских кредитов без обеспечения. Эти изменения означают, что клиентам с высоким уровнем задолженности станет сложнее получить кредиты на покупку автомобилей и другие потребительские нужды.

Вырастет размер пошлин

С 1 июля в России вступят в силу изменения, касающиеся размеров государственных пошлин за выдачу различных документов. В частности, госпошлина за выдачу заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации увеличится с 5000 до 6000 рублей. Для детей до 14 лет - с 2500 до 3000 рублей.

Кроме того, увеличатся госпошлины за выдачу проездного документа беженца или его продление (с 350 до 420 рублей), вида на жительства иностранному гражданину или лицу без гражданства — с 5000 до 6000 рублей, разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 000 до 12 000 рублей, и разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — до 4200 рублей вместо 3500.

Крепкое спиртное станет дороже

С 1 июля в России увеличатся минимальные розничные цены на алкогольные напитки с содержанием спирта более 28 процентов. По приказу Минфина цены на водку поднимутся с 281 до 299 рублей за пол-литровую бутылку, на коньяк — с 517 до 556 рублей, а на бренди — с 375 до 403 рублей.

Эта мера направлена на соблюдение законодательства, введенного в 2009 году, которое направлено на борьбу с нелегальным производством алкогольной продукции. Нарушение минимальных ценовых стандартов может повлечь за собой штрафы в размере 50 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Будет проще гасить кредиты

С 1 июля в России изменится порядок погашения задолженности по кредитам для клиентов, находящихся в сложной финансовой ситуации. Новый законопроект упростит процесс погашения задолженности перед банками.

Сейчас заемщики, испытывающие финансовые трудности, вынуждены начинать с погашения штрафов и пеней, затем оплачивать проценты за текущий период, и лишь потом основной долг. Это часто приводит к увеличению общей суммы задолженности и усложняет условия погашения кредита.

Согласно новым нормам, заемщики смогут в первую очередь направлять платежи на погашение процентов по кредиту, затем на уменьшение основного долга, а пени и штрафы будут погашаться в последнюю очередь. Это изменение направлено на улучшение финансового положения заемщиков и снижение кредитной нагрузки.

Защита клиентов банков от мошенников усилится

С 25 июля начнет действовать новый закон, направленный на улучшение защиты денежных средств клиентов от мошенников. По новым правилам банки будут обязаны дважды проверять транзакции клиентов с использованием системы мониторинга «антифрод» — как при отправке средств, так и при их получении.

Если счет клиента находится в черном списке Банка России, оператор перевода обязан заблокировать транзакцию. В случае нарушения и перевода средств мошенникам из базы данных Центробанка, оператор должен будет вернуть клиенту сумму перевода или совершенной операции в течение 30 дней, если она была осуществлена без его согласия.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 249, комментариев: 0
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