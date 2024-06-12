Путешествие из ХМАО: куда можно улететь этим летом?

Лето — время, когда мы хотим новых приключений и незабываемых впечатлений. В этом году есть много интересных летних рейсов, подготовленных аэропортами Югры и авиаперевозчиками. Можно почувствовать дыхание востока в Анталье, подарить себе море эмоций в Сочи, отправиться на встречу с историей в Худжанд и поехать в удивительное путешествие в Фергану. Подробности - в нашем обзоре.

Из Сургута:

Сочи: путешествуйте с авиакомпаниями «Икар» и Nordwind

Анталья: отправляйтесь с Utair и Azur Air

Фергана: полеты осуществляет компания Utair

Из Ханты-Мансийска:

Минеральные воды: путешествуйте с авиакомпанией «Азимут»

Сочи: полеты выполняет Utair

Из Нижневартовска:

Минеральные воды: направление представлено авиакомпанией «Азимут»,

Махачкала: отправляйтесь с Red Wings Airlines и Nordwind

Сочи: путешествуйте с Nordwind и Utair

Худжанд: полеты выполняет авиакомпания «Ямал»

Следует отметить, что расписание может быть изменено. Следить за актуальной информацией лучше на сайтах авиакомпаний и аэропортов.