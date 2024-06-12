16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0214   EUR  95,7391  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Летим куда хотим // Обзор СИА-ПРЕСС

Путешествие из ХМАО: куда можно улететь этим летом?

Летим куда хотим // Обзор СИА-ПРЕСС
Иллюстрации, фото: телегам-канал "Стройкомплекс Югры", ru.freepik.com

Лето — время, когда мы хотим новых приключений и незабываемых впечатлений. В этом году есть много интересных летних рейсов, подготовленных аэропортами Югры и авиаперевозчиками. Можно почувствовать дыхание востока в Анталье, подарить себе море эмоций в Сочи, отправиться на встречу с историей в Худжанд и поехать в удивительное путешествие в Фергану. Подробности - в нашем обзоре.

Из Сургута:

  • Сочи: путешествуйте с авиакомпаниями «Икар» и Nordwind
  • Анталья: отправляйтесь с Utair и Azur Air
  • Фергана: полеты осуществляет компания Utair

Из Ханты-Мансийска:

  • Минеральные воды: путешествуйте с авиакомпанией «Азимут»
  • Сочи: полеты выполняет Utair

Из Нижневартовска:

  • Минеральные воды: направление представлено авиакомпанией «Азимут»,
  • Махачкала: отправляйтесь с Red Wings Airlines и Nordwind
  • Сочи: путешествуйте с Nordwind и Utair
  • Худжанд: полеты выполняет авиакомпания «Ямал»

Следует отметить, что расписание может быть изменено. Следить за актуальной информацией лучше на сайтах авиакомпаний и аэропортов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:25, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 1487
  2. ​Сургутянам напомнили о мерах профилактики Африканской чумы свиней 631
  3. ​В Сургуте на трех площадках пройдет выставка школьных рисунков, посвященных истории города 593
  4. ​Нам нужны умные головы и крепкие рабочие люди. Но приезжают к нам совсем не нефтяники и инженеры 559
  5. Турпоток в регионах УрФО вырос на 23% за два года 536
  6. ​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО 497
  7. ​Жизнь в гармонии с окружающей средой 422
  8. ​Сургутянка победила на чемпионате России по бильярдному спорту 362
  9. ​У Сургута два дня рождения, и оба — следствие героизма его жителей 272
  10. ​За красивой датой – большая история 245
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4419
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3679
  3. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 2891
  4. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 2072
  5. ​Одни за всех 2032
  6. ​«Русские витязи» летят в Сургут на юбилей 1982
  7. ​Федеральный холдинг построит в Сургуте завод по изготовлению труб 1771
  8. ​Проект нового генплана Сургута нужно отложить и переделать его по-человечески 1729
  9. ​Ключевые итоги 14 лет Натальи Комаровой, и как изменится стиль управления Югрой при новом губернаторе 1655
  10. Врач из Сургута помогла пассажиру самолета, употребившему опасный коктейль 1583
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7947
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6687
  3. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5188
  4. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4961
  5. ​Слово об отце 4766
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4701
  7. Время, вперёд! 4488
  8. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4419
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3679
  10. ​Уютная среда убежала от дикарей 3628

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика