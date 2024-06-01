Законы, вступающие в силу в июне: что изменится в жизни югорчан?

В июне в силу вступит несколько новых законов. Для пожилых югорчан вырастет пенсия, на летних верандах официально разрешат пить алкоголь, а за туристами--экстремалами присмотрит гид-проводник. Подробнее - в нашем обзоре.

1 июня. Продажа алкоголя на летних верандах

На летних верандах кафе и ресторанов разрешили продажу алкогольных напитков. Ранее это было запрещено, а нарушителей - и заведения, и посетителей - штрафовали. При этом наблюдалась правовая неопределенность: в стационарных кафе и ресторанах продавать спиртное можно, а на принадлежащих им верандах — нельзя. В итоге данное ограничение решили снять.

Теперь разрешено продавать алкоголь в «сезонных залах обслуживания посетителей». Такое сооружение должно примыкать к стационарному кафе или ресторану или находиться на территории, прилегающей к нему.

1 июня. За безопасностью туристов проследит инструктор-проводник

Вступает в силу закон, который устанавливает требования к инструкторам-проводникам, ответственным за безопасность туристов. Аттестацию таких инструкторов будут проводить специально утвержденные организации, в зависимости от категории маршрута. Например, Федерация альпинизма России будет аттестовывать проводников по альпинистским маршрутам, а Федерация спортивного туризма - по лыжным маршрутам.

После прохождения аттестации проводник будет обязан уведомлять МЧС и уполномоченные органы исполнительной власти региона, а также организацию, проводившую аттестацию, о сопровождении туристов на маршруте до его начала и после завершения.

1 июня. Людям старше 80 лет повысят пенсию

Пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста в мае, смогут рассчитывать на повышенную пенсию. Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности. Важно отметить, что выплата удваивается только по одному из указанных оснований. Если пенсия уже была повышена при получении инвалидности, то при достижении пожилого возраста повышение выплат вторично не произойдет.

1 июня. Новые правила выдачи Арктической ипотеки

С 1 июня педагоги и медики смогут воспользоваться программой Дальневосточной и Арктической ипотеки без требования по стажу работы. Ранее для участия в программе требовалось отработать не менее пяти лет в образовательных и медицинских учреждениях.

Кроме того, до 9 млн рублей увеличивается максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.

9 июня. Пенсии детей-инвалидов запретят списывать за долги

С 9 июня вступает в силу закон, который расширяет перечень доходов, недоступных для списания в рамках исполнительного производства. Теперь в этот список включены пенсии и пособия, предназначенные для детей-инвалидов. Ранее эти средства могли быть списаны за долги, так как зачислялись на счета их родителей, опекунов или попечителей. Новый закон направлен на исправление этой несправедливости.

9 июня. Увеличение штрафов для коммунальщиков

Усиливается ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ. Новые нормы предусматривают штрафы в размере до 100 тысяч рублей за такие нарушения, как отключение света и тепла в зимний период или подача загрязненной воды.

Ранее наказание для недобросовестных ресурсоснабжающих организаций было аналогичным тому, которое применялось к товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) и садоводческим товариществам. С 9 июня размер штрафов увеличится: для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы будут еще выше. для должностных лиц до 10 - 30 тысяч рублей, для юридических — до 50 - 100 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за нарушения наравне с юридическими лицами.

10 июня. Народные промыслы получат поддержку

Организациям и мастерам народных художественных промыслов начнут оказывать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счет бюджетов разных уровней. Им также окажут содействие в реализации продукции предприятий.

Кроме того, в России создадут реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий, а также реестр мастеров народных художественных промыслов. Курировать их будет Минпромторг.

В каждом регионе начнут действовать художественно-экспертные советы, которые будут определять принадлежность конкретного изделия к определенному художественному промыслу, распространенному в регионе. Ранее создание таких советов было правом субъектов, теперь это станет обязанностью.

10 июня. УДО для женщин с маленькими детьми

С 10 июня вступает в силу закон, предоставляющий женщинам-осужденным, у которых есть дети в возрасте до четырех лет, возможность получить условно-досрочное освобождение. Это право распространяется на женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, которые отбыли не менее четверти своего назначенного срока, при условии, что их дети находятся в возрасте до четырех лет и проживают в доме ребенка исправительного учреждения.

Ранее осужденные женщины имели право на условно-досрочное освобождение, если у них был ребенок в возрасте до трех лет.