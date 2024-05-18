Шесть новых сериалов, которые точно скрасят скучные вечера

Триллер, детектив, романтика - что предпочитаете вы? Готовьтесь к захватывающим вечерам в компании сериалов. Мы как раз нашли несколько интересных новинок.

«Режим»

Страна: США

В главных ролях: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Рори Кинэн

Остросоциальная драма Уилла Трэйси, сценариста нашумевших «Наследников», рассказывает о канцлере Елене Вернэм. События сериала разворачиваются в течение года в охраняемых стенах дворца, расположенного в вымышленной европейской стране, где царит авторитарный режим. Канцлер Елена Вернэм пытается укрепить свою власть, что в итоге приводит к разделению дворца и всей страны вокруг нее. Роль диктатора исполнила Кейт Уинслет, а главного противника режима сыграл Хью Грант.

«Фоллаут»

Страна: США

В главных ролях: Аарон Мотен, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Майкл Эмерсон

Этот американский телесериал, основанный на игровой франшизе с тем же названием, рассказывает о постапокалиптическом мире. Действие происходит в 2296 году, спустя 219 лет после ядерной войны. Центральным персонажем является девушка по имени Люси, выбравшаяся из подземного бункера, где люди пряталась от ядерных взрывов и осадков. Героиня отправляется на поиски похищенного отца. В сериале выжившие после ядерной войны люди строят новую цивилизацию. Одни занимаются хозяйством и торговлей, другие же становятся бандитами. Валютой выступают крышки от бутылок «Ядер-колы».

«Джентльмен в Москве»

Страна: Великобритания

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстэд, Бо Гадсдон, Леа Харви

Вымышленный российский дворянин Александр Ростов избегает смертной казни во время Октябрьской революции. Вместо этого его отправляют в необычную ссылку — он вынужден жить на чердаке гостиницы «Метрополь». Ему разрешено общаться лишь с персоналом и постояльцами этой гостиницы. Выходить за порог гостиницы запрещено, да и просто невозможно: там его поджидает кровожадный подполковник НКВД Осип Глебников.

«Постучись в мою дверь в Москве»

Страна: Россия

В главных ролях: Никита Волков, Лиана Гриба, Александра Тулинова, Марина Кравец

Это отечественный ремейк популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который рассказывает о страстной и запутанной истории любви главы архитектурного бюро и студентки. Как и в оригинале, герои вначале заключают между собой выгодную сделку, но спустя время понимают, что влюбились друг в друга. В российской версии привлекательного бизнесмена сыграл Никита Волков, а его девушку - Лиана Гриба.

«Рипли»

Страна: США

В главных ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Франко Сильвестри

События происходят в 1960-е годы. Том Рипли отправляется в Италию по поручению знакомого бизнесмена, чтобы убедить его сына Дика, ведущего праздный образ жизни, вернуться домой в США. Поначалу Том соглашается на сделку, но после личной встречи с Дики решается на самую большую аферу в своей жизни. Сериал снят по мотивам знаменитой книжной серии Патриции Хайсмит. Том Рипли не первый раз появляется на экране. Ранее его играли Ален Делон и Джон Малкович, а самое знаменитое воплощение подарил Мэтт Деймон в фильме 1999 года «Талантливый мистер Рипли».

«Престиж»

Страна: Россия

В главных ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Аскар Ильясов

Зрителей сериала погружают в быт элитного поселка «Престиж», где живут красивые и беспечные герои. Размеренную жизнь обитателей нарушает внезапное убийство няни. В том, кто виноват в преступлении, предстоит разобраться следовательнице Елизавете Егоровне. В ходе расследования не только обнаруживаются улики, но и открываются тайны, которые могут разрушить семьи богачей.