Сургут занял 22 место в рейтинге городов по качеству жизни

Сургут вошел в список российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2024 года. Это следует из результатов исследования, проведенного социологами Финансового университета при правительстве РФ.

Сургут занял в рейтинге 22 место. Следом за ним идет Нижневартовск, которому исследователи присудили 23 строчку. Тюмень разместилась выше - на 13 позиции.

Важно, что качество жизни в городах оценивали их жители. Среди самых значимых показателей были: уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды. Также при анализе качества жизни бралась в расчет готовность населения переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов и его протестная активность.

«В общем довольно широкий перечень показателей, который позволяет разносторонне оценить качество жизни людей. Среди них основные это те, которые определяют готовность людей к переезду. Вообще наш подход опирается на то, что за качество жизни люди голосуют ногами. Если оно низкое, стремление перебраться на новое место жительства резко увеличивается. Для нас это основной объективный критерий», - рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Сургут и Нижневартовск вошли в список городов с самым низким уровнем жалоб на образовательные учреждения. Сургут также признали городом с высокой самооценкой уровня материального благополучия - наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Тюменью и Екатеринбургом.

Городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале 2024 года стали Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, Тула. При этом Грозный и Москва набрали практически одинаковую сумму баллов оценки качества жизни. Наибольший же прогресс показали Саранск, Тверь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Пермь и Брянск.

«Очень часто города, где стало жить заметно лучше, это центры новых производств и импортозамещения. Это значит, что города, в которых раньше были проблемы, получили серьезные импульс к повышению качества жизни», - отметил эксперт.

В целом, согласно документу, общая оценка качества жизни населением выросла. Итоговый индекс поднялся до 97 баллов, тогда как в последнем квартале 2023 года было 91. По словам Алексея Зубца, в первом квартале этого года вырос такой показатель, как самооценка материального благополучия россиян. При этом снизилась конфликтность общественных отношений, улучшилась оценка экологической среды, качества медицинского обслуживания, а также работы системы среднего и высшего образования. Заметное снижение оценок произошло только по одному показателю - доступности недвижимости.

Самый же большой рост отмечен в части оценки работы жилищно-коммунального хозяйства. «Это не удивительно, учитывая, что нынешней зимой в ряде городов отмечались серьезные проблемы с теплоснабжением. Они имелись и в начале нынешнего года, однако к весне отрицательные впечатления от них перестали определять отношение населения к работе ЖКХ», - заключил эксперт.