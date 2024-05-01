Обзор важных изменений в России с 1 мая

С 1 мая в России вступили в силу значимые изменения, которые охватывают самые разные сферы. Они направлены на повышение качества товаров и услуг, обеспечение финансовой доступности и поддержку образования. Рассказываем о главных изменениях.

Блокировка просрочки

В крупных торговых сетях с 1 мая стало технически невозможно купить просроченную молочную продукцию. Ее продажу блокирует кассовый аппарат. Механизм работает как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания.

Системы маркировки также важны для надзорных органов. Если розница не подключена к новому режиму или продает плохой товар, данные из системы будут передаваться в Роспотребнадзор и станут поводом для проверки. Ожидается, что с 1 сентября механизм блокировки распространится на всю розницу.

Бесплатные переводы до 30 млн рублей

С 1 мая можно без комиссии через СБП переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Ранее действовал лимит в 100 тыс. руб. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП. Новые правила не распространяются на переводы, которые осуществляются непосредственно в отделении банка, так как это более затратная для них операция. Исключение также составят переводы по номеру карты, поскольку в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Подорожает вино

С 1 мая в России акцизы на тихие и игристые вина выросли в три раза, достигнув 108 и 119 рублей за литр соответственно. Эксперты прогнозируют увеличение цен на вино и шампанское в магазинах на 10–15%. По их оценке, подорожание будет носить постепенный характер, так как у участников рынка было время подготовиться к повышению акцизов.

Российские виноделы уже предупредили контрагентов о повышении цен с 13 мая, пишет РБК. Стоимость их продукции в зависимости от конкретного наименования вырастет на 7–35%. Подорожают, например, вина производителей «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Союз-Вино», винный дом «Фотисаль» и другие.

Маркировка черной и красной икры

С 1 мая производители и импортеры обязаны маркировать черную и красную икру в системе «Честный знак». Теперь все производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая 2024 года. Кроме того, они должны предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

Обязательной маркировке подлежит как икра в банках, так и икра в пластиковых кубоконтейнерах, которая в дальнейшем будет перерабатываться или продаваться на развес, пишет ТАСС. Данная мера призвана обеспечить полную цепочку прослеживаемости икры на рынке.

Изменения в образовании

С 1 мая вступают в силу поправки в закон «Об образовании», которые касаются правил заключения договоров на целевое обучение в университетах и колледжах. Минимальный срок отработки после обучения остался тем же — три года, а максимальный ограничили пятью годами.

Будущий работодатель может взять на себя часть или даже все расходы студента и гарантировать ему трудоустройство. Это решение призвано стимулировать обучение востребованным профессиям и содействовать подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда.