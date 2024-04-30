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Готовимся к Пасхе // Обзор СИА-ПРЕСС

Как выбрать продукты к Пасхе: рекомендации югорских санврачей

Готовимся к Пасхе // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В предстоящее воскресенье, 5 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. Это особый праздник, насыщенный символикой и традициями. Один из важнейших моментов Пасхи - утренняя трапеза. На пасхальном столе должны быть крашеные яйца, куличи и творожная пасха. В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать продукты к столу.

Куриные яйца

Самым главным компонентом праздничного стола являются куриные яйца. В светлый праздник они считаются символом жизни.

«В наше время представлен огромный выбор куриных яиц, различных категорий. Можно приобрести любые, отвечающие вашим вкусовым и эстетическим предпочтениям. Но важно помнить, что данный продукт может стать источником различных инфекционных заболеваний, наиболее вероятный из которых сальмонеллез», - подчеркивают санврачи.

При выборе яиц стоит обратить внимание на следующие моменты:

Дата упаковки: выбирайте свежие яйца.

Цвет скорлупы: она должна быть чистой, без пятен.

Крепкость скорлупы: без трещин и сколов.

Размер: яйца должны быть одного размера, что говорит о их качестве.

Производитель: предпочтительно выбирать ближайших к месту проживания, чтобы избежать длительной транспортировки.

Кроме того, не стоит покупать яйца в местах несанкционированной торговли. Если решитесь купить, попросите документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Окрашивание яиц

«Традиционными на праздничном столе на Пасху являются крашеные яйца. Окрашенное в красный цвет луковой шелухой яйцо раньше называли крашенка, расписное — писанка, а деревянные пасхальные яйца — яйчата. Яйцо красного цвета знаменует для людей возрождение кровью Христовой», - рассказывают в Роспотребнадзоре.

Сегодня люди предпочитают покупать пищевые красители в магазинах. Но здесь также лучше придерживаться определенных правил:

Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц, поэтому красители легко проникают сквозь нее.

Обязательно прочтите инструкцию, она всегда указывается на упаковке.

Обратите внимание на дату производства и срок годности.

Изучите компоненты, входящие в состав красителя, чтобы избежать появления аллергической реакции.

Санврачи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным красителям, таким как луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста, свекольный сок. В применении этих красителей нет ограничений. Исключение составляет только пищевая аллергия на их компоненты.

Кулич

Кулич - неотъемлемая часть пасхального стола. При его покупке важно обращать внимание на качество и свежесть. Вот рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор:

Свежесть. При выборе кулича смотрите на дату изготовления или срок годности. Лучше всего приобрести кулич, который испечен в день покупки.

Ингредиенты. Проверьте состав кулича. Рекомендуется отдать предпочтение изделию, в составе которого используются натуральные ингредиенты без искусственных добавок и консервантов.

Форма и внешний вид. Кулич должен иметь приятный аппетитный внешний вид, быть равномерно пропеченным и не иметь признаков пересушенности или деформации.

Упаковка. Удостоверьтесь, что упаковка надежно защищает изделие от повреждений и позволяет сохранить свежесть.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 114, комментариев: 0
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