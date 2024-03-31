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Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС

Апрель в ретроградном Меркурии: чего ждать и как себя вести

Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Почти весь апрель мы будем жить под воздействием ретроградного Меркурия. Он будет активен с 1 по 25 апреля. В этот период рекомендуется избегать спешки и сосредоточиться на повседневной рутине. Разбираемся, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на нашу жизнь.

Что такое ретроградный Меркурий

Меркурий - самая маленькая планета в Солнечной системе и ближайшая к Солнцу. Как правило, она не причиняет много хлопот землянам. Но все меняется, когда наступает ретроградный Меркурий :)

Ретроградный Меркурий - это астрологическое явление, когда кажется, что эта планета начинает двигаться задом наперед относительно Земли. Подобная оптическая иллюзия возникает из-за разницы в скоростях движения Земли и Меркурия по их орбитам вокруг Солнца. Например, Земле, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца, требуется 365 дней, Марсу — 687 дней, а Меркурию — всего 88 дней. Поэтому Меркурий обгоняет Землю несколько раз в год. С Земли же кажется, что планета пошла обратно.

Как влияет ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с задержками и техническими сбоями. Этот период может также усилить влияние прошлых проблем и вернуть недавние недоразумения.

Люди часто пугаются ретроградного Меркурия из-за возможных проблем в общении, недоразумений и проблем в заключении сделок. Некоторые из нас могут чувствовать усталость, раздражительность и стресс в это время.

«Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — отмечает в беседе с РИА Новости астролог Анна Ушакова.

Как вести себя в период ретроградного Меркурия

Вот несколько советов специалистов, которые позволят спокойно пережить период ретроградного Меркурия:

Будьте внимательны к деталям. Важно быть очень внимательным к мелочам, чтобы избежать недоразумений и ошибок.

Избегайте важных новых начинаний. В период ретроградного Меркурия не рекомендуется начинать новые дела или подписывать важные договоры. Лучше завершить уже начатые проекты.

Старайтесь контролировать свои эмоции и избегать конфликтов. Ретроградный Меркурий может усилить напряженность в отношениях, поэтому важно сохранять спокойствие.

Важно быть ясным и четким в коммуникации. Проверяйте, что вас правильно понимают, и уточняйте все нюансы.

Будьте гибкими и терпимыми. Готовьтесь к возможным изменениям и неожиданностям. Гибкость и способность адаптироваться помогут преодолеть сложности.

Используйте период для переосмысления. Ретроградный Меркурий также может быть благоприятным временем для пересмотра своих целей, планов и коммуникационных стратегий. Возможно, старые идеи и проекты могут обрести новую актуальность или решение проблем станет яснее.

Верить ли в ретроградный Меркурий?

Большинство специалистов в области астрологии и науки не придают серьезного значения ретроградному Меркурию, считая его скорее мифом или предвзятым восприятием. Они утверждают, что ретроградный Меркурий не должен влиять на повседневную жизнь людей и советуют подходить к этому явлению со здравым смыслом и спокойствием.

По словам астролога Анны Ушаковой, зачастую люди во время ретроградного Меркурия винят планету во всем. Но в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.

Когда ожидается ретроградный Меркурий в 2024 году?

Ретроградный Меркурий в 2024 году пройдет в следующие периоды:

  • С 1 по 25 апреля 2024 года;
  • С 5 по 28 августа 2024 года;
  • С 26 ноября по 15 декабря 2024 года.

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Сегодня в 17:52, просмотров: 166, комментариев: 0
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