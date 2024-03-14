Мы попросили ChatGPTсоздать обобщенные образы городов Югры. Вот, что получилось

Редакция СИА-ПРЕСС решила провести творческий эксперимент – попросить самую известную в мире нейросеть ChatGPT нарисовать обобщенные образы отдельных городов Югры. Искусственный интеллект, опираясь на собранные в сети данные и собственное чувство прекрасного выдал следующие картинки (надо сказать, местами довольно однотипные).

Сургут

С первого раза ChatGPT преставил Сургут со специфическим представлением о том, как там вырабатывается энергия, а также несколько утрировал жилищную сферу крупнейшего города Югры. Зато есть мост.

Со второго раза нейросеть решила добавить национального колорита и более релевантной промышленной составляющей, сохранив мост и высотную застройку.

Ханты-Мансийск

Столица округа в глазах нейросети на первый взгляд оказалась центром православия с некоторым вкрапленим городской застройки и северной культуры.

А со второго раза ChatGPT вспомнил про богатую спортивную инфраструктуру Ханты-Мансийска. Правда, биатлонисты в представлении нейросети, по всей видимости, должны переквалифицироваться в прыгунов на лыжах с трамплина.

Нижневартовск

Столицу Самотлора нейросеть восприняла довольно однозначно. Нефтевышки, офисы, магазины, судоверфи.

Нефтеюганск

А вот Нефтеюганск оказался весьма красочным. Помимо промышленности, которая на этот раз ушла на периферию, разноэтажная застройка (узнали характерные высотки?), корабли в закрытых водоемах, и даже некоторые пасторальные сюжеты.

Белоярский

Любопытно было узнать, как нейросеть воспринимает малые города Югры. Белоярский оказался красочным и интересным. И не скажешь, что относится к Арктической зоне.

Бонус. Тюмень

Ради интереса мы также попросили ChatGPT нарисовать обобщенный вид Тюмени. Получился конгломерат старинных зданий, набережной Туры с мостами, и, кажется, единственный город во всей подборке, где по улицам ходят люди.