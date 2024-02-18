Искусство накопления: пошаговый план по формированию подушки безопасности

Сбережения - вещь нужная, но есть она далеко не у всех. Согласно результатам опроса читателей СИА-Пресс, у большинства из них (44,1%) нет никаких сбережений. Еще у 20,6% есть сбережения на месяц и у аналогичной доли - на год нормальной жизни. 11,8% скопили деньги, чтобы жить полгода. У 2,9% есть средства на два-три месяца жизни.

Эти цифры коррелируются с теми, что получили исследователи финансовой онлайн-платформы Webbankir. Они опросили россиян осенью 2023 года, и вот что получилось. Накоплений 32,5% хватит не более чем на месяц. У 20,7% есть средства на два-три месяца, 19,2% обладают финансовой подушкой на год или больше. Еще 15,5% опрошенных заявили, что в состоянии прожить на текущие сбережения в течение месяца.

Между тем делать сбережения очень важно, подчеркивают эксперты. Откладывать деньги, пусть даже небольшие, нужно для финансовой безопасности и на случай экстренных ситуаций. Рассказываем пошагово, как это сделать:

Установите конкретную цель для сбережений

Прежде всего определите, на что именно хотите сэкономить деньги. Может быть это путешествие, крупная покупка или чрезвычайный случай. Установите четкую и реалистичную цель, которая будет вас мотивировать.

Создайте бюджет и отслеживайте расходы

Разработайте месячный бюджет, в котором определите свои доходы и расходы. Это позволит увидеть, куда уходят деньги, и выделить области, в которых можно сократить расходы, чтобы увеличить сумму сбережений.

Поставьте ежемесячную цель для накоплений

Установите конкретную сумму, которую хотите откладывать каждый месяц. Это поможет вам дисциплинировать себя и постепенно наращивать сбережения. При необходимости пересмотрите свои расходы и планы для достижения цели.

Оптимизируйте расходы

Изучите свои ежедневные расходы и найдите способы их оптимизации. Это может быть отказ от лишних покупок, использование скидок и акций, экономное использование ресурсов (энергии, воды и т. д.), а также другие способы сокращения расходов.

Разместите сбережения на высокодоходных счетах или инвестициях

Используйте различные финансовые инструменты для увеличения вашего капитала. Это могут быть сберегательные счета с высоким процентом, депозиты, инвестиции в ценные бумаги или недвижимость. Помните, что любые инвестиции сопряжены с риском, поэтому тщательно изучите возможные варианты.

Постоянно пересматривайте финансовые стратегии

Не забывайте периодически анализировать ваш прогресс и корректировать стратегии сбережений при необходимости. Мир финансов постоянно меняется, и важно быть гибким и адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы обеспечить стабильное накопление средств на будущее.