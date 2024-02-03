Как вернуть некачественный товар: подробный гид от Роспотребнадзора ХМАО

Наверное, каждый из нас сталкивался с покупкой некачественного товара. Важно помнить, что у нас, как у потребителей, есть определенные права, которые помогут защититься от недобросовестных продавцов и производителей. В этом обзоре, подготовленном на основе рекомендаций Роспотребнадзора ХМАО, мы рассмотрим основные правила и законы, регулирующие процесс возврата и обмена продукции.

Недостатком товара является его несоответствие:

- обязательным требованиям (техническим регламентам)

- условиям договора

- целям, для которых товар такого рода обычно используется

- образцу и (или) описанию при продаже товара.

Возврат товара

Если вы купили некачественный товар, то имеете право вернуть его продавцу и потребовать возврата денег. До истечения 15 дней можно заявить любое требование по любому товару при обнаружении любого недостатка. Если 15 дней уже прошло, то вернуть технически сложный товар будет уже сложнее.

Технически сложные - это предназначенные для длительного пользования товары, которые имеют сложное внутреннее устройство и выполняют различные высокотехнологичные функции с использованием энергоресурсов. В перечень входят, например, мобильные телефоны с сенсорным экраном, компьютеры, ноутбуки, цифровые фото - и видеокамеры, холодильники, электроплиты и другие электробытовые приборы, машины и инструменты.

В том случае, если с момента покупки технически сложного товара прошло более 15 дней, вернуть его и потребовать замены - нельзя, возможен только ремонт.

Но есть исключения, о которых важно помнить. Они предусмотрены в следующих случаях:

при обнаружении существенного недостатка товара;

при нарушении установленных законом сроков устранения недостатков товара;

При невозможности использовать товар в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней из-за того, что вам приходилось несколько раз устранять различные его недостатки.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не спешить делать экспертизу за свой счет. Для начала стоит попробовать поговорить с представителями продавца. Возможно, недостаток товара настолько очевидный, что продавец согласится его заменить или вернуть деньги, поскольку ему придется оплатить стоимость экспертизы, если она подтвердит такие выводы.

Замена товара

Потребитель имеет права потребовать замены товара в том случае, если он оказался некачественным. Если для замены товара требуется более 7 дней, продавец обязан безвозмездно предоставить на это время покупателю товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет.

Ремонт товара

Устранение недостатка осуществляется в согласованный сторонами срок. Если срок не установлен, то незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней.