Чем рынок труда Югры удивил в 2023 году

В 2023 году российский рынок труда испытал острый дефицит кадров. На это повлияло как демографическое состояние страны, так и массовый отток специалистов. Однако прослеживались и позитивные тенденции на рынке. Эксперты hh.ru проанализировали события 2023 года в Югре и выделили топ-10 ключевых фактов.

1. В 2023 году в Ханты-Мансийском АО в зависимости от месяца на одну вакансию приходилось от 3,5 (свидетельствует о дефиците соискателей) до 4,5 резюме (умеренный уровень конкуренции за рабочие места). Наибольший прирост по вакансиям отмечался в апреле (+47% относительно прошлого года), а по резюме – в ноябре (+10%). В зоне острой нехватки кадров находились сферы «Автомобильный бизнес» и «Медицина, фармацевтика» (за год количество резюме на вакансию опускалось до 1,4 по каждой), и «Розничная торговля» (до 1,5).

2. В ТОП-3 специализаций по самой высокой предлагаемой зарплате попали: технический директор (CTO) (с медианной зарплатой в 190 000 руб, прирост по зарплате к 2022 году составил 90 000 руб), коммерческий директор (CCO) (145 000 руб, +30 200 руб), руководитель строительного проекта (141 800 руб, +24 800 руб).

3. В Югре в октябре 2023 года количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» на 25% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Синие воротнички – самая востребованная категория у работодателей региона, на «Рабочий персонал» приходится 25% всех вакансий.

4. Растет число вакансий, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». В сентябре 2023 года в ХМАО было открыто 398 таких предложений о работе. Для сравнения: год назад количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 264 предложений, то есть, интерес к этой категории соискателей вырос в 1,5 раза.

5. Медианная зарплата в вакансиях в Югре в 2023 году составила 65 100 руб, что на 6 700 больше, чем год назад.

6. 21% жителей ХМАО считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Обратной точки зрения придерживаются 44% опрошенных – именно столько уверены, что разница в зарплатах – это абсолютно нормально. Оставшиеся 35% заявили, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях.

7. Жителей Югры стали приглашать на иностранные вакансии. Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили в том числе и 373 резюме, созданных соискателями из ХМАО. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (35%) и Беларуси (17%), а также Азербайджана (10%), Грузии (8%), Узбекистана и Турции (по 6%), Армении и США (по 4%), Кыргызстана (3%).

8. Жители Югры оценивали атмосферу в своих коллективах лишь на 3,4 балла из пяти возможных. То есть, подавляющее большинство работников региона считало, что у них в компании не хватает взаимного уважения, доверия и открытости.

9. Среди различных способов мотивации и вознаграждений за хорошую работу наиболее привлекательными для жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО являются денежные премии и бонусы – этот вариант отметили 93% опрошенных. Для 76% большое значение имеет уважительное отношение со стороны руководства, для 67% – комфортная атмосфера в коллективе.

10. 51% опрошенных соискателей из ХМАО рассказывали, что для них принципиально важно найти новую работу в самые короткие сроки. Показательно, что год назад доля таких ответов была выше – 69% респондентов тогда считали трудоустройство критичной задачей.

Что происходит с рынком труда в Югре, какие можно отметить тренды и перспективы, и как долго мы будем жить в условиях дефицита кадров – редакция СИА-ПРЕСС обсудила с директором hh.ru на Урале Оксаной Сидлецкой.