Что посмотреть? Пять новых сериалов января - 2024

Мы изучили, какие сериалы вышли в январе, и рассказываем о самых интересных. Среди них - «Настоящий детектив» с Джоди Фостер, испанская костюмированная драма «Кристобаль Баленсиага», мини-сериал с Николь Кидман и детектив «Месье Спейд» с Клайвом Оуэном в образе сыщика.

«Настоящий детектив», четвертый сезон

В январе стартовал четвертый сезон мегапопулярного сериала «Настоящий детектив». Главную роль в нем исполнила звезда фильма «Молчание ягнят» Джоди Фостер. В новом сезоне будет шесть серий, а не восемь, как это было в предыдущих частях. Первая вышла 14 января, последняя ожидается 18 февраля.

Новая глава сериала получила название «Ночная страна» (в другом переводе — «Ночные края»), поскольку сюжет разворачивается на Аляске во время полярной ночи. В небольшом городке Эннис исчезают шесть человек, все они связаны с местной арктической исследовательской станцией. Двое детективов, Лиз Денверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), берутся за расследование этого дела.

Мини-сериал «Прелесть»

Криминальная драма о молодом автоугонщике по кличке Цыган. Его отец погиб 20 лет назад на заводе по переработке драгоценных металлов, якобы будучи замешанным в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому Цыган жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого толком и не помнит. В итоге он объединяет усилия с экс-директором завода. Главные роли в «Прелести» исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов. Режиссером выступил Динар Гарипов.

Мини-сериал «Экспаты»

Американский драматический сериал с Николь Кидман в главной роли стартует 26 января. Это история о нескольких женщинах из разных стран, которые находят новый дом в Гонконге. Маргарет, американка, испытывает тревогу по поводу своего нового проекта - строительства небоскреба. Мерси, девушка корейского происхождения, стремится начать новую жизнь, чтобы избавиться от бремени прошлого, но оказывается втянутой в скандал. Хилари, фантазерка из Англии, мечтает о детях. Тэмми, уверенная в себе женщина, ошарашена появлением китайской семьи мужа на пороге дома. Это история о смелости женщин, которые ищут свое место в новом мире.

«Месье Спейд»

Детектив разворачивается во Франции в 1963 году. В монастыре городка Бозуль кто-то убивает шестерых монахинь. За дело берется частный детектив Сэм Спейд , который вышел на пенсию и поселился на юге Франции. В ходе расследования выясняется, что массовое убийство связано с ребенком, который, как считают монахини, обладает невероятными способностями.

Главную роль в сериале «Месье Спейд» сыграл Клайв Оуэн. Режиссером выступил создатель «Хода королевы» Скотт Фрэнк.

«Кристобаль Баленсиага»

Это испанская чувственная историческая драма о модельере и основателе одноименного бренда. Кристобаль Баленсиага - выдающаяся личность в мире моды. Он родился в семье швеи и рыбака, и уже в 12 лет его отправили в ученики к портному. Благодаря таланту, трудолюбию и проницательному бизнес-чутью Баленсиага стал одним из самых знаменитых дизайнеров всех времен.