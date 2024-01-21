От страха к спокойствию: обзор методов борьбы с тревожностью

Большинство жителей ХМАО живут в тревоге, следует из результатов опроса СИА-Пресс. Цифры говорят сами за себя: 67% участников опроса оценивают свое настроение как тревожное и только 29% - как спокойное. В 2023 году в России серьезно выросло число обращений за психологической помощью из-за перманентного стресса. Речь идет не о стрессе, связанном конкретно с работой, а, скорее, о некоем перманентном состоянии, охватывающем все сферы жизни, подчеркивают психологи.

Тревога негативно влияет на психическое и эмоциональное благополучие. Но есть различные методы, которые помогут справиться с этим состоянием и вернуть контроль над жизнью. В этом обзоре мы рассмотрим 10 таких советов.

Понимание и осознание. Прежде чем начать бороться с тревожностью, важно осознать, что вы испытываете тревогу, и понять причины ее возникновения. Подумайте на тем, какие физические и эмоциональные симптомы сопровождают вашу тревожность и опишите свои ощущения словами. Это поможет понять, что тревога - временное состояние, и с ней можно справиться с ней.

Упражнения на расслабление. Применение техник расслабления, таких как глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация или медитация, может снизить уровень стресса. Выделите время для этих упражнений каждый день, особенно, когда чувствуете, что тревога усиливается

Регулярная физическая активность. Физическая активность положительно влияет на психическое здоровье. Попробуйте ввести в режим дня регулярные упражнения. Это могут быть прогулки, йога, плавание или занятия фитнесом. Даже небольшая физическая активность может существенно снизить уровень тревоги и улучшить настроение.

Здоровый образ жизни. Правильное питание, балансированный сон и отказ от вредных привычек также помогают справиться с тревогой. Уделяйте полноценное время сну и употребляйте продукты, которые снижают уровень стресса. В их числе - травяные чаи и напитки, темный шоколад, орехи и семена, рыба с высоким содержанием Омеги-3, фрукты и овощи, йогурт и кефир, содержащие пробиотики.

Поддержка семьи и близких. Подумайте, с кем из близких вы можете обсудить ваше состояние. Общение с другими людьми позволит получить новые советы и поддержку, которые помогут справиться с тревогой.

Управление стрессом. Устраните источники стресса, которые усиливают тревожность. Это могут быть ежедневные новости или неприятные люди - у всех по-разному. Разработайте стратегии управления стрессом: планирование времени, делегирование задач, приоритизация.

Позитивные мысли и самоутверждение. Фокусируйтесь на позитивных аспектах и используйте позитивные фразы или утверждения для поддержки себя в трудные моменты. Также можно составить список из своих достижений и положительных черт характера и перечитывать его, когда тревога усиливается.

Планирование и структурирование. Создавайте планы на день и неделю, чтобы уменьшить ощущение беспорядка и неопределенности. Разделите задачи на более мелкие, установите приоритеты и записывайте свои планы. Это поможет чувствовать себя более организованным и контролируемым.

Отвлечение и хобби. Занимайтесь хобби или деятельностью, которая приносит радость и позволяет отвлечься от тревожных мыслей. Чтение, рисование, слушание музыки, занятие спортом или любая другая активность позволят чувствовать радость от текущего момента и снизить уровень тревоги.

Поиск профессиональной помощи. Если тревожность не уходит или, напротив, становится слишком сильной, важно обратиться за помощью к психологу или психиатру. Они смогут провести профессиональную оценку вашего состояния и рекомендовать подходящие методы лечения или терапии.

В заключение добавим, что каждый человек уникален, и методы, которые работают для одного, могут не сработать для другого. Экспериментируйте с разными стратегиями и найдите те, которые наиболее эффективны для вас в борьбе с тревогой.