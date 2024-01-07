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Спите крепко! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 советов для того, чтобы наладить режим сна

Спите крепко! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

После долгих праздников очень сложно бывает вернуться к привычному режиму сна. Однако здоровый сон – залог хорошего самочувствия. В этом обзоре мы расскажем, как правильно наладить свой режим, чтобы просыпаться бодрым.

Соблюдайте режим

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Если ваш организм никак не может привыкнуть «отключаться» в 23.00, попробуйте просыпаться на полчаса раньше. Не позволяйте себе дремать возле телевизора в 8-9 вечера: это отнимет у вас возможность заснуть в положенное время.

Ешьте, но в меру!

Ложиться спать голодным – неправильно! Но и наедаться на ночь до отвала – верный способ заиметь бессонницу. Ешьте на ужин продукты, богатым калием и магнием – они известные «успокоители» нервной системы. Микроэлементы содержат: орехи мед, овсянка и гречка, морковь, капуста, бананы, курага, мясо курицы и индейки.

Готовьтесь ко сну

Прежде чем пойти в спальню, проветрите помещение, а еще лучше – прогуляйтесь вечером минут 20-30. Если на работе выдался неспокойный день, примите расслабляющую ванну с несколькими каплями эфирного масла лаванды либо мяты (или с настоем мелиссы, либо календулы). За полчаса до сна растворите ложку меда в стакане теплого молока и выпейте.

Используйте силу трав

Бессонница продолжает мучить? Заварите успокоительный настой. 4 столовые ложки травы пустырника залей стаканом кипятка и 2 часа настаивай в термосе. Пейте за полчаса до еды 3 раза в день по 1/3 стакана. На ночь рекомендуем «снотворный» напиток. Возьмите по 1 чайной ложке корней валерианы и шишек хмеля, залей стаканом кипятка и настаивайте в течении 1 часа. Затем добавьте ложку меда и выпейте перед сном как чай.

Посетите врача

Если вы страдаете отсутствием сна регулярно – обратитесь к терапевту. Доктор поможет установить причину бессонницы и выпишет таблетки. Но никогда не принимайте снотворное по совету друзей или родителей: препараты подбираются индивидуально. Кроме того, некоторые из них вызывают привыкание.

По материалам Роспотребнадзора


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Сегодня в 14:52, просмотров: 309, комментариев: 0
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    string(3) "133"
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    string(6) "update"
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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