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Красные флажки — как понять, что с работодателем что-то не так // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

На что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Красные флажки — как понять, что с работодателем что-то не так // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе открыто почти 11 тысяч вакансий. Чаще всего работодатели находятся в поисках продавцов-консультантов (6,9% от всех вакансий), менеджеров по продажам (6,7%), а также водителей (3,2%), машинистов и поваров (по 2,2%), но встречаются предложения и для редких специалистов – сегодня в регионе есть вакансии аналитика данных, гейм-дизайнера, архитекторов. У соискателей - богатый выбор, но как не допустить ошибку и на что обратить внимание при трудоустройстве, чтобы не пожалеть?

«Все мы знаем истории о работодателях, которые не оплачивают отпуска, отдают зарплату «в конвертах» или всячески запугивают сотрудников рассказами из разряда «незаменимых людей нет». Их нельзя отнести к категории мошенников, но беда в том, что они относятся к людям как к расходному материалу. Несмотря на то, что такие недобросовестные работодатели нарушают трудовые права сотрудников, мало кто из работников решается выступить против, потому что «какая-никакая стабильность и заработок». Разумеется, в жизни бывают ситуации, когда деньги нужны здесь и сейчас. Но всё же на некоторые моменты стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятностей в будущем», - рассказывает руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

  • Несоответствие заявленных ценностей и реального поведения компании

Скажем, на сайте потенциального работодателя, на страничках компании в социальных сетях и даже в описании вакансии всё хорошо — дружный коллектив, атмосфера открытости, драйва, позитива. Круто! Но во время собеседования вдруг невзначай выясняется: в компании принято общаться строго по имени и отчеству, необходимо писать объяснительные за опоздания от пяти минут, и все обязаны практиковать онлайн-йогу по пятницам под присмотром службы безопасности. Кажется, это повод задуматься.

  • Странности на собеседовании

Оговоримся сразу: «странности» — это исключительно про субъективное восприятие. Здесь нет четких критериев, как понять, что с работодателем вам не по пути. Каждый раз задавая вопрос и получая ответ, сверяйтесь с внутренним компасом: «А как мне с этим?». Любой рекрутер приходит на собеседование с чек-листом из вопросов, которые он хочет задать соискателю. Почему бы и вам не составить такой чек-лист? Просто включите в него вопросы, которые волнуют вас больше всего. Если покопаться поглубже в себе, там окажутся не только зарплатная история, отпуск, ДМС, но и другие важные вещи.

Есть смысл задать вопросы о корпоративной культуре: какие мероприятия и как часто проводятся в компании для сотрудников, как выстраивается общение с руководством и с другими отделами, как компания поддерживает людей в трудных жизненных ситуациях.

Второй важный момент касается правил: что обязательно должен делать или соблюдать каждый работник, есть ли негласные правила о переработках, принят ли дресс-код.

Третий блок вопросов — на вашу совместимость с руководителем. Уточните у рекрутера или у самого менеджера, человека с какими личными качествами руководитель хочет видеть на этом месте, кто идеально впишется в коллектив.

Если рекрутер не хочет или не готов отвечать на ваши вопросы и начинает увиливать, это не очень хороший знак. Всё-таки работа — это то место, где мы проводим большую часть жизни, а значит, важно, чтобы с нашими потребностями считались.

  • Отсутствие ясных критериев и оценки результата работы

Работодатели по-разному составляют тексты вакансий. Кто-то указывает всё, вплоть до мелочей, не забывая рассказать не только о требованиях, но и о возможностях работы в компании. Но не все работодатели пользуются услугами профессиональных HR-специалистов, составляя тексты вакансий. Вот и получается, что в описании то пусто, то густо. Немногословие — не повод отказываться от собеседования. Если компания привлекательна, спросите в ходе интервью, что будет входить в ваши обязанности, где это закреплено, по каким критериям и кто будет оценивать результат вашей работы. Это поможет избежать ситуации, когда один сотрудник в прямом смысле работает за двоих, а то и за троих.

  • Постоянная смена руководства компании

Мало кто интересуется у будущего работодателя, как часто меняется руководитель в том отделе или подразделении, куда кандидат собирается выходить на работу. А ведь это тоже очень важная история для понимания, насколько стабилен коллектив, отлажены процессы и подходы к управлению. В одной из финтехкомпаний директор по управлению персоналом менялся каждые три месяца, а вместе с ним и команда. Разумеется, всё это влияло и на атмосферу в компании, и на работу всех сотрудников. Частая смена руководства приводила к смене стиля управления — из открытой и дружелюбной организация резко превращалась в жёсткую и иерархическую организацию, а потом всё откатывалось обратно. Для сотрудников это была иллюстрация на тему «дело не в тебе».

  • Пробелы в трудовом договоре

Итак, стрессовый этап собеседований позади, работа почти у вас в кармане, и, кажется, уже можно выдохнуть и расслабиться... Но нет! Как показывает опыт тысяч людей, во время подписания трудового договора и других бумаг с работодателем расслабляться как раз и не стоит. Что обязательно должен включать в себя трудовой договор:

  1. место работы;
  2. трудовую функцию;
  3. дату начала работы (если заключается срочный договор, то его срок и основание срочности);
  4. размер оплаты труда, включая условия для получения премий и бонусов;
  5. режим работы и отдыха;
  6. количество дней оплачиваемого отпуска;
  7. условия труда на рабочем месте;
  8. характер работы (в частных случаях);
  9. гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями (в частных случаях);
  10. условия страхования (если в компании есть ДМС и другие виды страхования).

Лучше потратить час времени и задать все уточняющие вопросы, пусть даже показавшись кому-то «придирой», чем потом разбираться с юристами, бухгалтерией и жалеть о необдуманном поступке. Главное правило: если вам что-то непонятно — спрашивайте.

  • Сложности во время испытательного срока

Адаптационный срок — один из самых стрессовых периодов в жизни любого человека, вне зависимости от его опыта работы, уровня позиции и профессии. Это время, когда хочется показать себя с лучшей стороны, влиться в команду, быстро оценивать ситуацию и решать десятки, если не сотни, новых задач. Большинство работодателей это понимают, но кто-то оказывает поддержку новичкам в это непростое время, а кто-то — нет. Но если вдруг всё пошло не по плану — это не повод отказываться от компании в тот же день. Часто эйфория от первых дней, недель или даже месяцев работы сменяется апатией, а потом и вовсе ощущением «это не моё». Это нормально, как и любые спады и подъёмы в нашей жизни.

«Некоторые эксперты рынка труда советуют пережить на новом месте работы первые шесть месяцев. Потому что непривычные для нас задачи всегда требуют сверхусилий, а это обычно дискомфортно и травматично для нашего эго. Но так мы растём. Однако если каждый день на работе вы сталкиваетесь с унижением, обесцениванием результатов вашей работы и вас заставляют делать то, что противоречит вашим личным убеждениям, — самое время заняться поиском если не работы мечты, то нормального работодателя на hh.ru. Где границы «нормальности» — каждый решает сам», - заключает Анна Осипова.


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02 декабря в 19:14, просмотров: 184, комментариев: 0
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