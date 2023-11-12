Как правильно и без печальных последствий заряжать смартфон

Об этом знают далеко не все, но важно правильно заряжать мобильный телефон. Как делают многие? Оставляют смартфон на зарядке на всю ночь или втыкают в него любое подходящее зарядное устройство.

В ГУ МЧС по ХМАО провели опрос на тему «Оставляете ли вы телефон заряжаться ночью?». Большинство участников (43%) делают так всегда, поскольку уверены, что ничего не случится. Чуть меньше (35%) никогда так не поступают, так как беспокоятся о своей безопасности. Еще 21% респондентов удивляются: «А разве нельзя заряжать телефон ночью? Почему?».

Оставлять смартфон на зарядке на всю ночь не рекомендуется, подчеркивают в ГУ МЧС по ХМАО.

«В современных моделях смартфонов есть функция защиты от перезаряда. Однако если телефон зарядился до 100% и остается подключенным к сети, нагрузка на его элементы питания все равно идет, что может спровоцировать пожар», - объясняют спасатели.

Кроме того, во время подзарядки нельзя класть гаджеты под подушку, поскольку там не происходит охлаждение телефона.

Вот еще несколько правил, как правильно заряжать смартфон. Их соблюдение поможет продлить срок службы аккумулятора и избежать печальных последствий:

Используйте оригинальное зарядное устройство. Лучше всего заряжать телефон с помощью кабеля и зарядного устройства, поставляемых вместе с ним. Другие зарядные устройства могут иметь неправильное напряжение или ток, что может повлиять на безопасность и производительность телефона.

Подключайте телефон к надежному источнику питания. Используйте розетку или порт USB на компьютере с хорошо известной надежностью электроснабжения. Избегайте подключения телефона к нестабильным источникам питания, таким как некачественные портативные зарядные устройства.

Не перегружайте аккумулятор. Заряжайте телефон при уровне заряда от 20% до 80%. Глубокая разрядка и частая перезарядка могут негативно сказываться на жизни аккумулятора.

Избегайте перегрева. Не оставляйте телефон заряжаться под подушкой или на мягкой поверхности, что может блокировать естественную циркуляцию воздуха и вызвать перегрев. Рекомендуется также не использовать телефон во время зарядки.

Отключите приложения и функции, которые не используются: Закройте приложения в фоновом режиме, выключите Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда они не нужны. Это поможет сократить потребление энергии и время зарядки.

Избегайте перезарядки. Оставлять телефон заряжаться после достижения 100% не рекомендуется, так как это может привести к ненужным напряжениям на батарее и ухудшить ее долгосрочную производительность.