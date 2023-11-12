Как правильно и без печальных последствий заряжать смартфон

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988356"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=EHHr25ZREm6sy4+5IFRFHMattD/BxPLUEO8fXlqZCSu6Tpgt86HexoquyN3+cXwxEg71rECiFuH+pTyrJOmsUAR9+YF/QuFvKQIDgGNCWw2tMRlvBDRaUz3o0Z7vxJKs"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=EHHr25ZREm6sy4+5IFRFHMattD/BxPLUEO8fXlqZCSu6Tpgt86HexoquyN3+cXwxEg71rECiFuH+pTyrJOmsUAR9+YF/QuFvKQIDgGNCWw2tMRlvBDRaUz3o0Z7vxJKs"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778804"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988369"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=w7eYL1saKaX0huWPYcF2IBdUg9cXFom5lCRP8i1BO+YaDEmKPPLLQSGRPS+QuPkoo8oPap83Fptf3fclon0TuVOj6q/425EOZ3Y3qZX0kqJ8NfpQiknz9T46CcyyhodO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=w7eYL1saKaX0huWPYcF2IBdUg9cXFom5lCRP8i1BO+YaDEmKPPLLQSGRPS+QuPkoo8oPap83Fptf3fclon0TuVOj6q/425EOZ3Y3qZX0kqJ8NfpQiknz9T46CcyyhodO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988356"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=EHHr25ZREm6sy4+5IFRFHMattD/BxPLUEO8fXlqZCSu6Tpgt86HexoquyN3+cXwxEg71rECiFuH+pTyrJOmsUAR9+YF/QuFvKQIDgGNCWw2tMRlvBDRaUz3o0Z7vxJKs"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=EHHr25ZREm6sy4+5IFRFHMattD/BxPLUEO8fXlqZCSu6Tpgt86HexoquyN3+cXwxEg71rECiFuH+pTyrJOmsUAR9+YF/QuFvKQIDgGNCWw2tMRlvBDRaUz3o0Z7vxJKs"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1698778804"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699988369"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=w7eYL1saKaX0huWPYcF2IBdUg9cXFom5lCRP8i1BO+YaDEmKPPLLQSGRPS+QuPkoo8oPap83Fptf3fclon0TuVOj6q/425EOZ3Y3qZX0kqJ8NfpQiknz9T46CcyyhodO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=w7eYL1saKaX0huWPYcF2IBdUg9cXFom5lCRP8i1BO+YaDEmKPPLLQSGRPS+QuPkoo8oPap83Fptf3fclon0TuVOj6q/425EOZ3Y3qZX0kqJ8NfpQiknz9T46CcyyhodO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23aM5V"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-14 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23aM5V реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  92,0535   EUR  98,3155  

Новости

Больше новостей
Ваша основная статья расходов:
Комментировать
0
Перед сном вы обычно...
Комментировать
0
Вы читаете книги?
Комментировать
0
Новогодние каникулы вы планируете провести...
Комментировать
0
Количество бедных на Земле (чей капитал составляет до $10.000) сократилось с 2000 года с 80 до 50 процентов. А вы за это время...
Комментировать
0
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

Нюансы зарядки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как правильно и без печальных последствий заряжать смартфон

Нюансы зарядки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Об этом знают далеко не все, но важно правильно заряжать мобильный телефон. Как делают многие? Оставляют смартфон на зарядке на всю ночь или втыкают в него любое подходящее зарядное устройство.

В ГУ МЧС по ХМАО провели опрос на тему «Оставляете ли вы телефон заряжаться ночью?». Большинство участников (43%) делают так всегда, поскольку уверены, что ничего не случится. Чуть меньше (35%) никогда так не поступают, так как беспокоятся о своей безопасности. Еще 21% респондентов удивляются: «А разве нельзя заряжать телефон ночью? Почему?».

Оставлять смартфон на зарядке на всю ночь не рекомендуется, подчеркивают в ГУ МЧС по ХМАО.

«В современных моделях смартфонов есть функция защиты от перезаряда. Однако если телефон зарядился до 100% и остается подключенным к сети, нагрузка на его элементы питания все равно идет, что может спровоцировать пожар», - объясняют спасатели.

Кроме того, во время подзарядки нельзя класть гаджеты под подушку, поскольку там не происходит охлаждение телефона.

Вот еще несколько правил, как правильно заряжать смартфон. Их соблюдение поможет продлить срок службы аккумулятора и избежать печальных последствий:

Используйте оригинальное зарядное устройство. Лучше всего заряжать телефон с помощью кабеля и зарядного устройства, поставляемых вместе с ним. Другие зарядные устройства могут иметь неправильное напряжение или ток, что может повлиять на безопасность и производительность телефона.

Подключайте телефон к надежному источнику питания. Используйте розетку или порт USB на компьютере с хорошо известной надежностью электроснабжения. Избегайте подключения телефона к нестабильным источникам питания, таким как некачественные портативные зарядные устройства.

Не перегружайте аккумулятор. Заряжайте телефон при уровне заряда от 20% до 80%. Глубокая разрядка и частая перезарядка могут негативно сказываться на жизни аккумулятора.

Избегайте перегрева. Не оставляйте телефон заряжаться под подушкой или на мягкой поверхности, что может блокировать естественную циркуляцию воздуха и вызвать перегрев. Рекомендуется также не использовать телефон во время зарядки.

Отключите приложения и функции, которые не используются: Закройте приложения в фоновом режиме, выключите Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда они не нужны. Это поможет сократить потребление энергии и время зарядки.

Избегайте перезарядки. Оставлять телефон заряжаться после достижения 100% не рекомендуется, так как это может привести к ненужным напряжениям на батарее и ухудшить ее долгосрочную производительность.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:38, просмотров: 27, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Повышение процентной ставки и первоначального взноса снизило спрос на ипотеку в Сургуте 564
  2. В Югре с начала года ввели в эксплуатацию 6 домов для обманутых дольщиков 357
  3. На югорской трассе столкнулись Audi и LADA - погиб человек 328
  4. Турпоток в Югру вырос на четверть за год 290
  5. ​Почти 70 тысяч человек привились от гриппа в Сургутском районе 277
  6. ​В Нижневартовске с 7 ноября ищут пропавшего мужчину 272
  7. ​Задолженность югорской компании по налогам выросла почти в два раза 267
  8. ​Югорчане увидят метеорный поток Леониды в следующую субботу 225
  9. В Югре выбрали победителей экологического конкурса 211
  10. ​В МЧС Югры рассказали, что делать провалившимся в полынью 123
  1. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2240
  2. Что, кроме нефти и газа, экспортирует Югра, и как бизнес справляется с новыми условиями 1524
  3. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 1445
  4. ​Вот вам праздник 1438
  5. Самолет Utair вылетел и вернулся в аэропорт Сургута 1381
  6. Нечеловеколюбивая тема 1287
  7. ​Россия – это и есть один сплошной Хэллоуин с ее языческими традициями и верой во всякую магию 1259
  8. С нового года в Югре увеличится стоимость проезда в общественном транспорте на 7% 1245
  9. ​Сургутские певцы покорили Москву 1186
  10. ​Иван Миневцев: «Самая значимая работа? Сейчас для меня она в Сургуте» 1161
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 8729
  2. ​Проспект доктора Иванова 4153
  3. ​Посмотрите на меня 4122
  4. ​Ветер перемен 3898
  5. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 3821
  6. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3543
  7. ​Даешь дружины 3417
  8. «…Смелый казацкий острог» 2978
  9. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 2967
  10. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 2934

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика