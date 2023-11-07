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Как сокращают объем популярных продуктов в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Обзор популярных категорий товаров, у которых изменился объем на нестандартный

Как сокращают объем популярных продуктов в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В России запретили нестандартную фасовка социально значимых продуктов. Между тем, уменьшения объема товара без изменения цены давно знакомая тенденция для жителей страны под названием «даунсайзинг». В большинстве случаев — это вынужденная и экономическая мера, активно применяемая с 2008 года. О том, насколько сокращаются масса и объем товаров по популярным категориям − рассказали эксперты Роскачество.

Масло сливочное

Cреди сливочного масла самый часто встречаемый формат упаковки – 180 г. Он занимает почти три четверти рынка (70,75%). Упаковки по 200 г еще можно найти, но их общая доля невелика, 9,28%.

Таким образом, только каждая десятая пачка масла будет весить классические 200 г. Но некоторые производители продолжают уменьшать и уже ставший привычным формат 180 г до 175 г: таких пачек на рынке сейчас 5,98% от всей доли рынка.

Молоко

Классический литр молока в бутылке уходит в прошлое: на его долю приходится только 14,86% продаж. Бутылка молока «усохла» до двух наиболее популярных форматов у производителей: 900 г (почти треть всего рынка, 30,58%) и 930 г (20,71%). Только одна бутылка из семи будет содержать 1 л молока.

Кефир

Ситуация с объемом кефира схожа с объемом молока: на литровые бутылки приходится только 11% рынка. Доминируют два других формата: 900 г (26,42%) и 930 г (17,1%). Только одна бутылка кефира из 10 будет литровой «классикой».

Сметана

Наиболее популярным стали банки сметаны объемом 300 г: их доля составляет 31,42%. Более чем в два раза уступает объем упаковки в 315 г – 12,23%. На долю классических 350 г остается только 2,96%. То есть только одна банка сметаны из 33 будет весить стандартные 350 г.

Творожные продукты

В СССР пачка творога весила 250 г. Но сейчас творог в упаковках с таким весом почти перестали производить: доля такого формата занимает только 1,84%. Стандартными сейчас считаются пачки по 180 г (10,65% рынка) и 200 г (6,98%). Только одна пачка на 50 – «классического» веса.

Йогурты

Бутылочка йогурта весом 300 г почти исчезла с полок: ее доля на рынке – менее 1% (0,36%). Йогурт потерял в весе, и теперь самые популярные форматы – это 260 г (6,44% рынка), 270 г (5,53%) и 290 г (4,74%).

Макароны

Привычная пачка макарон весом 0,5 кг тоже постепенно уходит с рынка. Доля ее продаж составляет 9,10%. Самый популярный формат сейчас – это 450 г (почти половина всего рынка, 45,55%) и 400 г (35,58%). Классические полкило можно встретить только в одной пачке из 10.

Пиво

В полулитровую бутылку производители сейчас, скорее всего, нальют только 450 мл: доля такого формата – чуть более половины рынка (56,7%). Гораздо менее популярны 470 мл (3,46%) и 440 мл (3.76%). Классические пол-литра еще можно найти на полках, но уже с трудом: только 7,88% продаж приходится на привычные бутылки объемом 0,5 л. Только одна бутылка из 12 будет содержать пол-литра пива.

Сок

Привычные литровые упаковки сока пока держат лидирующее положение: на их долю приходится 23,07%. Но их уже теснят упаковки, куда разливают вместо литра только 950 мл. Такого сока на рынке уже почти одна пятая (19,26%). В двухлитровом формате честные два литра (4,66%) уже потеснены упаковками, куда разливают только 1930 мл (их доля – 7,85%).

Законно ли это?

Формально даунсайзинг – это коммерческая тактика, уловка на грани обмана, но осуществляется она в рамках закона. Если фактическая масса или объем продукта соответствуют заявленному значению на упаковке, то нарушений нет. Ведь ничего не мешает покупателю определить и понять для себя выгодность покупки того или иного товара.

С учетом того, что продукты с «классическими» объемами найти все сложнее, маркетинговая стратегия «честный литр» все больше набирает популярность среди производителей товаров, позволяет привлечь и удержать потребителей.

  • Экономия средств производителя. Поскольку позволяет использовать упаковочные материалы более рационально.
  • Экологичность. Даунсайзинг – это неминуемый перерасход упаковки. Допустим, вы годами приобретали две литровые бутылки молока в неделю. И тут производитель принялся недоливать вам в бутылку 100 миллилитров. К концу месяца ваши потери будут составлять по объему почти полную бутылку молока. За год вы приобретете по меньшей мере 12 дополнительных бутылок или пакетов молока. После использования они в лучшем случае отправятся на переработку.
  • Уменьшение углеродного следа. Это явление стимулирует производителя больше производить, а потребителя больше покупать. Это одна из существенных причин увеличения количества отходов. Производство, транспортировка и последующая переработка молочной емкости – это неизбежные тепловые выбросы в атмосферу. В случае с каждым видом упаковки объемы этих выбросов будут разными и всегда существенными.
  • Удобство для потребителя. Тем, кто много готовит, легче рассчитывать рецептуру, не рискуя оказаться без нужного продукта в процессе использования. «Честный литр» особенно удобен для профессионалов, которые закупают молоко для своих кофеен и других компаний сферы гостеприимства.

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Сегодня в 12:27, просмотров: 146, комментариев: 0
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