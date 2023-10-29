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​Раз, два, Фредди идет за тобой // «Ужасно страшный» обзор СИА-ПРЕСС

Обзор самых атмосферных фильмов к Хэллоуину

​Раз, два, Фредди идет за тобой // «Ужасно страшный» обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com, кадры из фильмов

Хэллоуин - отличный повод провести вечер в компании героев фильмов с атмосферой загадочности и мистики. Мы собрали пять интересных - как новых, так и проверенных временем - картин, которые добавят немного жуткого настроения.

«Кошмар на улице Вязов» (1984)

Икона ужасов 80-х годов. Этот фильм стал прорывом для режиссера Уэса Крэйвена и актера Роберта Ингланда. Они создали одного из самых страшных персонажей жанра - Фредди Крюгера, мстителя из мира снов, который преследует своих жертв во время сна.

«Пила 10» (2023)

Воскрешение долгожданной пыточной франшизы оказалось успешным. Фильм получил восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Главный серийный убийца Джон Крамер, также известный как Конструктор, отправляется в Мексику в отчаянной попытке получить экспериментальное лечение от рака, но все идет не по плану. Крамера лечат под надзором Сесилии Педерсон — владелицы подпольной клиники. Но оказывается, что это большая мошенническая схема. Сесилия и ее команда просто обманывают умирающих людей.

«Битлджус» (1988)

Отличная комедия Тима Бертона о призраках, живущих в заброшенном доме. Их размеренная и уютная жизнь прерывается, когда в дом вселяется семейка живых и нахальных обывателей. Духи пытаются напугать их, но ничего не выходит. Из людей призраков видит только маленькая девочка Лидия, но и она их совершенно не боится. Устав от живых наглецов, призраки просят помощи у Битлджуса, специалиста по изгнанию людей. Фильм заставляет задуматься об отношениях с призраками: может быть, они боятся нас больше, чем мы их?

«Хэллоуин» (1978)

Классический фильм ужасов, который положил начало серии картин про Майкла Майерса. Режиссер Джон Карпентер создал непревзойденную атмосферу напряжения, а зловещая музыка, написанная им самим, стала культовой. Фильм рассказывает историю маньяка, который возвращается на Хэллоуин в родной город, чтобы убивать подростков. Карпентер мастерски нагнетает атмосферу: то показывает жертв глазами маньяка, то заставляет его внезапно появляться и исчезать. Ожидание ужаса пугает даже больше, чем само появление убийцы.

«Падение дома Ашеров» (2023)

Для тех, кому полутора часов ужасов мало, вместо фильма могут выбрать восьмисерийный сериал «Падение дома Ашеров», основанный на рассказе Эдгара Аллана По. Семейство Ашер - порочное и богатое. Счастливая жизнь главных героев рушится, когда один за другим начинают умирать их родственники. В происходящем подозревают загадочную женщину в черном - она как-то связана с прошлым семьи Ашер. С тайнами нужно успеть разобраться, пока не стало слишком поздно.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 309, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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