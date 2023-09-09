Врач рассказал, кому следует следить за здоровьем в период «бабьего лета»

Ранняя осень зачастую радует нас солнечными теплыми днями – «бабьим летом». Но ночью температура может резко снижаться, и такие перепады нередко сказываются на самочувствии людей. О том, как предотвратить плохое самочувствие и кому стоит пристальнее следить за здоровьем в этот период рассказала врач-терапевт Виктория Звонарева.

Чем опасно для здоровья бабье лето и перепады температур?

«Бабье лето» отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, поэтому в этот период рекомендуется с особым вниманием относиться к своему здоровью людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса, с последующими гемодинамическими нарушениями. При этом для каждого человека уровень допустимых перепадов индивидуален.

Также во время смены сезонов повышается риск простудных заболеваний. Зачастую это связано с тем, что утром прохладно, днем жарко, а вечером снова похолодание, и люди не могут одеться по погоде. В этот период рекомендуется одеваться по принципу многослойности, чтобы в случае потепления, верхнюю одежду можно было снять и чувствовать себя комфортно.

Какая реакция организма считается нормой, а когда стоит обратиться к врачу?

В норме переходные периоды и перепады температуры не сказываются на самочувствии. Если же возникают слабость, головокружения, головные боли, изменения пульса и артериального давления, болезненные и дискомфортный ощущения в области сердца, нарушения сна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы провести обследование и выявить причины ухудшения самочувствия.

Кому стоит усиленно следить за своим здоровьем в этот период?

Усиленно за своим самочувствием стоит следить людям с сердечно-сосудистой патологией, а также заболеваниями щитовидной железы, так как ее работа чутко реагирует на смены климатических условий. Тем, кто получает гормонозаместительную терапию в эти периоды важен контроль уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и тироидных гормонов.

Помимо этого, стоит обратить внимание на свое здоровье и тем, кто часто болеет ОРВИ (4 раза в год и чаще). Обратитесь к врачу чтобы узнать о методах профилактики.

Как снизить риск ухудшения самочувствия?

Общие рекомендации в период перепадов температур для нормализации состояния организма – это рациональный режим труда и отдыха, полноценный сон, регулярные тренировки, сбалансированное питание, которое должно включать в себя овощи и фрукты, мясо и углеводы.

При этом, если вы подозреваете, что вашему организму не хватает витаминов, например, чувствуете постоянную усталость, повышенную раздражительность, кожа тускнеет и сушится – рекомендуется обратиться к врачу для назначения комплексных витаминных препаратов, адаптогенов.

По материалам ИНВИТРО. Не реклама.