7 советов, как справиться с осенней хандрой

Начало осени - пора не только золотистых листьев и уютных чаепитий у окна, но и хандры. Из-за нехватки солнца в организме вырабатывается все меньше мелатонина, появляется тоска, вялость и раздражительность. Если вы чувствуете себя подавленным, просыпаетесь разбитым и уставшим, знайте - вас одолела осенняя хандра. Рассказываем, как бороться с неприятным состоянием и оставаться счастливым

Чаще гуляйте и наслаждайтесь природой. Свет от солнца и красота осенней природы отлично поднимают настроение. Прогуляйтесь по парку, насладитесь золотистыми листьями и свежим воздухом, и вы почувствуете, как хорошее настроение возвращается.

Занимайтесь физической активностью. Спорт способствует выработке эндорфинов, которые называются гормонами счастья. Они помогают справиться со стрессом, тревогой и депрессией, а также улучшить настроение и самочувствие.

Общайтесь с друзьями и близкими. Время, проведенное с близкими, также отлично борется с осенней хандрой. Планируйте встречи, общайтесь по телефону или виртуально. Заряд положительных эмоций и поддержка друзей помогут справиться с плохим настроением.

Запланируйте увлекательные занятия. Выделите время на хобби или увлечения, которые вам интересны. Чтение книг, занятие рукоделием, игра на музыкальном инструменте или компьютерные игры отвлекут от осенней хандры и улучшат настроение.

Питайтесь «позитивно». Включите в рацион продукты, которые улучшают настроение: бананы, рыбу, орехи, авокадо, темный шоколад, зелень и фрукты, овсяную и гречневую кашу, сыр, творог, финики, йогурт. Также важно соблюдать четкий режим питания по времени.

Подключите цветотерапию. Использование цветов в окружающей среде, одежде или визуальных материалах может оказывать позитивное воздействие на эмоциональное состояние. Так, оранжевый цвет способствует бодрости и оптимизму, желтый повышает настроение, а голубой помогает расслабиться, снизить тревогу и стресс.

Обратитесь к профессионалу, если это необходимо. Если осенняя хандра слишком сильно влияет на ваше настроение, не стесняйтесь обратиться к специалисту.

Помните, каждый человек уникален, и вам может подойти то, что другим не подходит. Экспериментируйте с разными методами и найдите то, что действительно помогает вам бороться с осенней хандрой.