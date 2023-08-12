ТОП-10 советских производственных драм

Забытый жанр брежневской эпохи, кино о производстве, снятое по госзаказу в период преобразований экономики. Почему интересно сейчас? Оригинальный жанр, основанный больше на игре ума (даже есть элементы детектива), чем на эмоциях, в каждом фильме собрано немало талантливых актеров, а кроме пропаганды есть философская глубина и местами лирика, а также помогает лучше понять текущую реальность. Многие вещи актуальны и сейчас, в том числе иллюстрируют принцип Гудхарта.
На тракторный завод-гигант назначен новый, 11-й по счету, главный инженер. Конфликт этого прямого человека с директором неизбежен. Здесь есть рассуждения о мотивации, конкуренции, а также показаны разные стили управления.
Отрасль — машиностроение.
Фильм о зарождении, становлении и развитии советского ракетостроения — от первых пятилеток до создания сверхдальних современных ракет. В фокусе внимания создателей ленты судьба Андрея Башкирцева (собирательный образ), главного конструктора, отдавшего жизнь осуществлению великой мечты – освоению Космоса.
Директор подмосковной ткацкой фабрики Анна Смирнова, бескорыстно посвятившая себя организации производства, встречает на склоне лет мужчину и безуспешно пытается уйти от нежданной любви… Фильм про управление, ответственность руководителя.
Фильм про заседание строительного треста, на котором бригада отказывается от премии. Скучно? А если сказать, что кино не уступает «12 разгневанным мужчинам»? Бригадира, кстати, играет Евгений Леонов.
5. Обычный месяц (1976, 3 серии, 0+)
По одноименному роману Ильи Штемлера. Главный инженер приборостроительного завода Греков ищет выход из тяжелого положения, сложившегося на предприятии. Поможет ли внедрение новой системы автоматизированного управления (АСУ)?
Новому секретарю горкома поручают контроль над запуском крупного нефтехимического комбината. Ему предоставляют расчеты, по которым досрочная сдача одной линии может повлечь огромные убытки.
В основе сюжета борьба нового секретаря парткома атомной электростанции против достижения высоких показателей за счет нарушения норм эксплуатации техники и за улучшение морального климата в коллективе. Через 7 лет произойдет Чернобыльская трагедия, предупреждение, к сожалению, не было услышано.
8. Комиссия по расследованию (1978, 0+)
В фильме Владимира Бортко авария уже произошла. Сюда приезжает специальная комиссия и выясняет, что, с одной стороны, в аварии есть вина главного инженера АЭС, а с другой — явные ошибки в расчете реактора…
9. Мы, нижеподписавшиеся (1980, 0+)
Драма разворачиваются в поезде. Комиссия из Москвы, выявив недоделки в построенном хлебозаводе, не подписала акт его сдачи. От этого зависит судьба многих людей, связанных со строительством и жизнь городка в целом. Леня Шиндин в исполнении тезки Куравлева любыми средствами пытается изменить решение комиссии…
Сутки работы железнодорожной магистрали, пропускная способность которой оказывается ниже необходимой. Происходит катастрофа и задерживается движение на участке. Фильм исследует закономерности, приведшие к аварии.
Комедийная короткометражка с Аркадием Райкиным. 17 минут, в течение которых начальник Белибердинского завода ведет себя по принципу «или ишак, или падишах».