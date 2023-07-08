5 советов, как расслабиться в отпуске и дистанцироваться от работы

Время отпуска не всегда вызывает только радостные эмоции. Иногда мы чувствуем тревогу, особенно когда работаем над сложными проектами и беспокоимся о том, что без нашего вмешательства все может разрушиться, а затем придется разбираться с проблемами.

Чтобы избежать беспокойств, стоит настроить себя правильно и организовать рабочий процесс так, чтобы он не мешал отдыхать. Вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут в этом.

Подготовьтесь к отпуску заранее

С приближением отпуска важно не только физически подготовиться, но и настроить себя на полноценный отдых. Создайте подробный список всех текущих дел, которые требуется завершить перед отпуском. Если у вас есть клиенты, партнеры или другие ключевые заинтересованные лица, которые должны быть осведомлены о вашем отпуске, сообщите им заранее. Объясните, что будете недоступны в определенные даты и предложите альтернативные контактные лица, с которыми они могут связаться.

Позвольте себе отдыхать

Помните, что отпуск - это время для отдыха и восстановления. Отключитесь от работы, отложите свой служебный телефон и постарайтесь полностью расслабиться. Дайте себе разрешение на наслаждение моментом.

Отдыхайте не меньше недели, а лучше больше

Для полноценного отдыха рекомендуется выделять не менее недели. Исследования показывают, что изменения в здоровье и самочувствии происходят по мере того, как люди отдыхают.

Если есть возможность, стоит выбрать другую обстановку для отпуска. Путешествие не является обязательным, но оно может принести много пользы: новые места и непривычный опыт помогут отключиться от рутины и повысить уровень удовлетворенности жизнью. Это поможет вам получить максимальное удовольствие от отпуска и вернуться на работу с новыми силами.

Сбавьте темп перед отпуском и после него

В преддверии отпуска и сразу после него важно избегать перегрузки задачами. Независимо от опыта, выполнение задач может занять больше времени, чем ожидается. Если перед отпуском взять на себя слишком много дел, то, возможно, придется торопиться в офис с чемоданом и бежать на встречи, беспокоясь о самолете.

Желательно запланировать несколько спокойных дней без деловых встреч до и после отпуска. Это позволит завершить дела перед отъездом без стресса и вернуться к работе после отпуска без лишнего напряжения.

Получайте максимум удовольствия

Постарайтесь извлечь максимальное удовольствие из своего отпуска. Забудьте о работе на время и занимайтесь только тем, что доставляет удовольствие. Разрешите себе осуществить то, о чем всегда мечтали, но не решались реализовать.