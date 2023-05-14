Готовимся к пробежкам: советы по бегу для новичков

В ХМАО становится все теплее, а потому на улицах городов все чаще встречаются любители пробежек. Бег - один из самых доступных и популярных видов спорта, который помогает похудеть, стать более выносливым, да и просто хорошо провести время на свежем воздухе. Но даже такое на первый взгляд простое занятие требует определенной подготовки и знаний.

Рассказываем, как правильно подготовиться к пробежкам:

Подберите правильную спортивную одежду и обувь. Можно посоветоваться с ортопедом, а затем с консультантом в обувном магазине. При выборе неправильной обувb есть риск получить потертости и мозоли на ногах, отеки, судороги и прочие неприятности. Спортивный костюм также имеет важное значение, поскольку он обеспечивает удобство при беге и помогает регулировать температуру тела в зависимости от погоды.

Составьте тренировочный план. Новички нередко бегают «по интуиции», дают себе чрезмерную нагрузку и получают травмы. Чтобы этого избежать, следует составить план тренировок. Можно обратиться к тренеру или заниматься бегом в группе, еще один вариант - скачать план в приложении для бега или присоединиться к онлайн-потоку новичков. Очень хорошо, если курс предполагает возможность получать консультации тренера.

Определите время и место для занятий. Перед тем, как приступить к пробежкам, продумайте, где и в какое время они будут проходить. По оценке специалистов, время суток не сильно влияет на результат, скорее, это вопрос личных предпочтений. Что касается места, то идеально подойдет стадион или манеж. Также можно попробовать бегать в парке, лесу или поле - это усложнит задачу.

Перед бегом выполняйте разминку, которая позволяет разогреть мышцы и суставы. В качестве разминки подойдем самомассаж, суставная разминка (круговые движения в суставах) , легкие упражнения в течение 50-10 минут или же ходьба или очень легкий бег первые 10-15 минут. Любую сложную часть тренировки, например, ускорения, можно начинать тогда, когда вы согрелись и начали немного потеть.

Научитесь правильно бегать. Эксперты подчеркивают, что бегать надо правильно - только в этом случае бег будет приносить пользу и удовольствие. Для обучения правильному бегу можно обратиться к тренеру (скорее всего, понадобится лишь несколько занятий). Другой вариант - научиться самостоятельно по видео в интернете.

Определите дни для бега. Оптимальное количество пробежек для начала - три раза в неделю. Если сразу начать бегать каждый день, то через некоторое время может случиться травма, в то время как бег через день позволяет полностью восстанавливаться между тренировками и выходить на каждую новую пробежку полным сил.