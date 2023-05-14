16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Готовимся к пробежкам: советы по бегу для новичков

Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

В ХМАО становится все теплее, а потому на улицах городов все чаще встречаются любители пробежек. Бег - один из самых доступных и популярных видов спорта, который помогает похудеть, стать более выносливым, да и просто хорошо провести время на свежем воздухе. Но даже такое на первый взгляд простое занятие требует определенной подготовки и знаний.

Рассказываем, как правильно подготовиться к пробежкам:

Подберите правильную спортивную одежду и обувь. Можно посоветоваться с ортопедом, а затем с консультантом в обувном магазине. При выборе неправильной обувb есть риск получить потертости и мозоли на ногах, отеки, судороги и прочие неприятности. Спортивный костюм также имеет важное значение, поскольку он обеспечивает удобство при беге и помогает регулировать температуру тела в зависимости от погоды.

Составьте тренировочный план. Новички нередко бегают «по интуиции», дают себе чрезмерную нагрузку и получают травмы. Чтобы этого избежать, следует составить план тренировок. Можно обратиться к тренеру или заниматься бегом в группе, еще один вариант - скачать план в приложении для бега или присоединиться к онлайн-потоку новичков. Очень хорошо, если курс предполагает возможность получать консультации тренера.

Определите время и место для занятий. Перед тем, как приступить к пробежкам, продумайте, где и в какое время они будут проходить. По оценке специалистов, время суток не сильно влияет на результат, скорее, это вопрос личных предпочтений. Что касается места, то идеально подойдет стадион или манеж. Также можно попробовать бегать в парке, лесу или поле - это усложнит задачу.

Перед бегом выполняйте разминку, которая позволяет разогреть мышцы и суставы. В качестве разминки подойдем самомассаж, суставная разминка (круговые движения в суставах) , легкие упражнения в течение 50-10 минут или же ходьба или очень легкий бег первые 10-15 минут. Любую сложную часть тренировки, например, ускорения, можно начинать тогда, когда вы согрелись и начали немного потеть.

Научитесь правильно бегать. Эксперты подчеркивают, что бегать надо правильно - только в этом случае бег будет приносить пользу и удовольствие. Для обучения правильному бегу можно обратиться к тренеру (скорее всего, понадобится лишь несколько занятий). Другой вариант - научиться самостоятельно по видео в интернете.

Определите дни для бега. Оптимальное количество пробежек для начала - три раза в неделю. Если сразу начать бегать каждый день, то через некоторое время может случиться травма, в то время как бег через день позволяет полностью восстанавливаться между тренировками и выходить на каждую новую пробежку полным сил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:55, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте почти на 14 часов задерживается рейс до Минеральных Вод 635
  2. ​В мэрии Нижневартовска объяснили смог и запах гари в городе 620
  3. ​Житель Советского обвиняется в убийстве брата 505
  4. За сутки в Югре потушили два лесных пожара 485
  5. ​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов 472
  6. Югорчан научат тушить природные пожары 437
  7. В ХМАО рыбаку грозит реальный срок за незаконную рубку деревьев 406
  8. ​В Нижневартовске маленький ребенок попал в реанимацию из-за вейпа 379
  9. ​На 8 см вырос уровень воды в Оби за сутки 377
  10. В начале рабочей недели в Югре будет умеренно тепло и преимущественно без осадков 299
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3224
  2. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2736
  3. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2727
  4. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2642
  5. ​В Сургуте на Оби начался ледоход 2499
  6. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 2367
  7. В Сургуте под окнами двух ветеранов прошли парады 2313
  8. ​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» 2052
  9. ​AVIAINCIDENT: у самолета Utair в ходе полета лопнуло лобовое стекло 1945
  10. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 1942
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6986
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6132
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5974
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5748
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5520
  6. Эх, жизнь река… 5210
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4860
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4675
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4243
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4044

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика