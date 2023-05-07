ТОП-3 рецептов окрошки, чтобы удивить семью и друзей

Традиционным летним блюдом у россиян считается не только шашлык. Особое место на столе занимает окрошка – суп, который освежит в жаркую пору. В этом обзоре предлагаем несколько интересных рецептов окрошки, которые придутся вам по вкусу.

Окрошка с яблоком на кефире

Этот рецепт подойдет вегетарианцам, а также тем, кто сидит на диете.

Ингредиенты:

Свежий огурец – 3 шт.

Яблоко – 1-2 шт.

Редис – 10 шт.

Лук зеленый – 3-4 шт.

Укроп – 3-4 веточки

Горчица – 0,5 ч. ложки

Сметана – 1 ст. ложка

Кефир – 1,5 л.

Соль по вкусу

Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Яблоко очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Огурцы и редис также нарезать соломкой. Мелко нарезать лук. Измельчить укроп. Тщательно перемешать все составляющие будущей окрошки. Добавить горчицу, соль и перец. Перемешать.

Положить смесь в тарелку. Залить блюдо охлажденным кефиром. Чтобы окрошка была более холодной, можно добавить кубики льда.

Окрошка с кальмаром на квасе

Отойдем от традиционного варианта с колбасой и вместо нее используем… Кальмары. Идеально для тех, кто обожает морепродукты.

Ингредиенты:

Тушка кальмара – 2 шт.

Редис – 5 шт.

Яйцо – 3 шт.

Свежий огурец – 2 шт.

Сметана – 2 ст. ложки

Горчица – 1 ч. ложка

Хрен – 1 ч. ложка

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый – 3-4 шт.

Квас – 1 л.

Соль по вкусу

Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Тушки кальмаров промыть, очистить от пленок и хорды, отварить до готовности, остудить. Яйца отварить до готовности и остудить. Кальмары, огурцы, редис нарезать соломкой. Очистить яйца и отложить один желток. Белок и остальные яйца нарезать полосками. Измельчить укроп и зеленый лук, посолить и размять, чтобы зелень дала сок и стала мягче и ароматнее. Соединить все измельченные ингредиенты, посолить, если требуется, перемешать. Убрать смесь в холодильник на 60 минут.

Соединить вареный желток со сметаной, горчицей и хреном, перемешать. Затем вилкой взбить соус до кремообразного состояния и охладить в холодильнике.

Разложить смесь в тарелки. Налить квас, размешать и только потом добавить ложку соуса и снова перемешать.

Мясная окрошка

Этот вариант блюда подойдет любителям мяса – главное, чтобы оно не было жирным. Окрошка по данному рецепту получится сытной и вкусной.

Ингредиенты:

Мясная мякоть нескольких видов – 300 гр.

Соленое и вяленое мясо – по 100 гр.

Яйцо – 6 шт.

Свежий огурец – 4 шт.

Квас – 2 л.

Сметана 15% – 200 гр.

Горчица – 1 ч. ложка

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Лук зеленый – 3 шт.

Соль по вкусу

Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Яйца сварить вкрутую, поместить в холодную воду и остудить.

Рекомендуется использовать постное мясо трех видов — свинина, говядина, курица или индейка. Мясо промыть, промокнуть салфеткой и обжарить на сковороде, гриле или в духовке до готовности, затем остудить.

Пять яиц нарезать кубиками, у шестого отделить белок от желтка и нарезать только белок. Желток отложить. Нарезать огурцы, жареное, соленое и вяленое мясо кубиками. Измельчить лук, петрушку, укроп.

Соединить яичный желток с горчицей, растереть, чтобы получилась однородная масса. Добавить сметану, смешать, чтобы получился густой однородный соус. Влить квас и тщательно перемешать. Поставить заправку в холодильник на 30 — 60 минут.

Перемешать все измельченные ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу, поставить на 60 минут в холодильник.

Выложить порцию смеси в тарелку. Налить в тарелку охлажденную заправку из горчицы, желтка, сметаны и кваса.