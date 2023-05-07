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Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-3 рецептов окрошки, чтобы удивить семью и друзей

Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Традиционным летним блюдом у россиян считается не только шашлык. Особое место на столе занимает окрошка – суп, который освежит в жаркую пору. В этом обзоре предлагаем несколько интересных рецептов окрошки, которые придутся вам по вкусу.

Окрошка с яблоком на кефире

Этот рецепт подойдет вегетарианцам, а также тем, кто сидит на диете.

Ингредиенты:

  • Свежий огурец – 3 шт.
  • Яблоко – 1-2 шт.
  • Редис – 10 шт.
  • Лук зеленый – 3-4 шт.
  • Укроп – 3-4 веточки
  • Горчица – 0,5 ч. ложки
  • Сметана – 1 ст. ложка
  • Кефир – 1,5 л.
  • Соль по вкусу
  • Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Яблоко очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Огурцы и редис также нарезать соломкой. Мелко нарезать лук. Измельчить укроп. Тщательно перемешать все составляющие будущей окрошки. Добавить горчицу, соль и перец. Перемешать.

Положить смесь в тарелку. Залить блюдо охлажденным кефиром. Чтобы окрошка была более холодной, можно добавить кубики льда.

Окрошка с кальмаром на квасе

Отойдем от традиционного варианта с колбасой и вместо нее используем… Кальмары. Идеально для тех, кто обожает морепродукты.

Ингредиенты:

  • Тушка кальмара – 2 шт.
  • Редис – 5 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Свежий огурец – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Горчица – 1 ч. ложка
  • Хрен – 1 ч. ложка
  • Укроп – 1 пучок
  • Лук зеленый – 3-4 шт.
  • Квас – 1 л.
  • Соль по вкусу
  • Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Тушки кальмаров промыть, очистить от пленок и хорды, отварить до готовности, остудить. Яйца отварить до готовности и остудить. Кальмары, огурцы, редис нарезать соломкой. Очистить яйца и отложить один желток. Белок и остальные яйца нарезать полосками. Измельчить укроп и зеленый лук, посолить и размять, чтобы зелень дала сок и стала мягче и ароматнее. Соединить все измельченные ингредиенты, посолить, если требуется, перемешать. Убрать смесь в холодильник на 60 минут.

Соединить вареный желток со сметаной, горчицей и хреном, перемешать. Затем вилкой взбить соус до кремообразного состояния и охладить в холодильнике.

Разложить смесь в тарелки. Налить квас, размешать и только потом добавить ложку соуса и снова перемешать.

Мясная окрошка

Этот вариант блюда подойдет любителям мяса – главное, чтобы оно не было жирным. Окрошка по данному рецепту получится сытной и вкусной.

Ингредиенты:

  • Мясная мякоть нескольких видов – 300 гр.
  • Соленое и вяленое мясо – по 100 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Свежий огурец – 4 шт.
  • Квас – 2 л.
  • Сметана 15% – 200 гр.
  • Горчица – 1 ч. ложка
  • Укроп – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Лук зеленый – 3 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Яйца сварить вкрутую, поместить в холодную воду и остудить.

Рекомендуется использовать постное мясо трех видов — свинина, говядина, курица или индейка. Мясо промыть, промокнуть салфеткой и обжарить на сковороде, гриле или в духовке до готовности, затем остудить.

Пять яиц нарезать кубиками, у шестого отделить белок от желтка и нарезать только белок. Желток отложить. Нарезать огурцы, жареное, соленое и вяленое мясо кубиками. Измельчить лук, петрушку, укроп.

Соединить яичный желток с горчицей, растереть, чтобы получилась однородная масса. Добавить сметану, смешать, чтобы получился густой однородный соус. Влить квас и тщательно перемешать. Поставить заправку в холодильник на 30 — 60 минут.

Перемешать все измельченные ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу, поставить на 60 минут в холодильник.

Выложить порцию смеси в тарелку. Налить в тарелку охлажденную заправку из горчицы, желтка, сметаны и кваса.


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Сегодня в 19:15, просмотров: 223, комментариев: 0
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