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На кофейной гуще // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сниму порчу, привлеку удачу: какие услуги предлагают жителям Сургута гадалки

На кофейной гуще // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

В России с начала 2023 года резко вырос спрос на эзотерику, пишет «Коммерсантъ». Одни россияне проходят обучающие курсы по астрологии, гаданию и магии в онлайн-школах и отдают за это десятки тысяч рублей. Другие же скупают специальную атрибутику. Продажи карт таро на Wildberries за январь-март выросли на 105% год к году, амулетов и браслетов от порчи — на 95%.

Трудящиеся на нише эзотерики отмечают, что рост популярности этой темы их не удивляет. «События 2022 года вызвали неуверенность в завтрашнем дне, тревожность, неопределенность. Людям в такие периоды всегда хочется найти какие-то ответы и получить помощь извне по управлению собственной реальностью», - сказала в беседе с изданием астролог Вера Хубелашвили.

У интереса к сверхъестественному есть и практическое обоснование — попытка заработать на новых знаниях. Преподаватели школ заявляют, что их выпускники могут спокойно зарабатывать 30–40 тыс. руб. в месяц.

Мы изучили предложения «колдунов» Сургута на сайте Avito: какие услуги они предлагают и сколько это стоит. Вот некоторые из них:

Старинные гадания

Старинные гадания на картах предлагает бабушка Вера. Стоимость услуги - от 500 до 1000 руб. В объявлении говорится, что бабушка помогла уже «1000 людей не только в России, но и за рубежом». «Если вы попали в сложную жизненную ситуацию и не знаете, как с ней справиться, обращайтесь и мы вместе найдем выход», - призывает бабушка Вера.

Экстрасенс с опытом

За тысяч рублей предлагает погадать на картах Таро практикующий экстрасенс Аделина. «Предсказываю с 5 лет, активная практика гадания, магия, ритуалы с 15 лет. Помогаю в сложных жизненных ситуациях», - так анонсирует свои услуги гадалка.

В числе ее услуг: гадание на картах Таро, диагностика по фото, белая магия (снятие порчи, сглаза, проклятий, приворота, отворота). Также Аделина обещает открыть пути для личностного роста и привлечь удачу и при этом не навязывать дополнительных услуг.

Начинающий таролог

Погадать на картах таро за меньшую сумму (500 рублей) может «начинающий таролог, выпускница школы Таро». Она уверяет, что карты «дают объективную картину настоящего, помогают найти выход, прогнозируют будущее».

«Карты таро ответят, что происходит на самом деле, чего вы не видите, что у вас есть (ресурсы), и что нуждается в доработке. Например, почему вы одиноки. Что на самом деле происходит в отношениях. Что происходит на работе. В чем ваше предназначение», - так рекламирует свои услуги начинающий таролог.

«Ведьмина свеча» с побочкой

Помимо гаданий жителям Сургута предлагают приобрести «ведьмину свечу 12 трав» за 1 200 руб. Их создатель уверяет, что свеча предназначена «для очищения любого помещения и ауры человека от негатива», также она «нейтрализует порчи, наложенные негативные программы», помогает избавиться от «страхов и панических атак».

Автор объявления предостерегает капслоком: «К СВЕЧАМ НЕЛЬЗЯ ПРИКАСАТЬСЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ! ЭТО НАРУШЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ПРОГРАММЫ, ЗАЛОЖЕННОЙ В СВЕЧУ, свеча может не сработать или даже усугубить положение!».


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Сегодня в 17:25, просмотров: 91, комментариев: 0
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