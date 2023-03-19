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Дороже куда // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-4 самых дорогих квартир на вторичном рынке Сургута

Дороже куда // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Avito.ru

Купить квартиру в Сургуте стало сложнее. Согласно данным Restate (цифровая платформа по недвижимости), за год стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 6,5% (на 6,9 тыс. рублей за квадратный метр). Новостройки подорожали на 4,9% (на 6,7 тыс. рублей за квадратный метр). В среднем покупка квартиры в Сургуте обойдется в сумму от 3,7 до 20,5 млн рублей. Мы изучили предложения на сайте Avito и составил ТОП-4 самых дорогих квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Сургута.

1 место - пятикомнатная квартира за 130 млн рублей.

Двухуровневый пентхаус расположен на 25 и 26 этажах 26-этажного дома в ЖК «Северная Венеция». Общая площадь составляет 378,5 кв.м. + 26,3 кв.м. терраса. В квартире есть кухня, гостиная, две детские комнаты, холл-прихожая и два санузла.

В объявлении подчеркивается - «цена высокая». Видимо, это один из плюсов данного жилья - наряду с мебелью от итальянских брендов и красивым видом из окна на парк.

2 место - шестикомнатная квартира за 28 млн рублей.

Квартира площадью 186 кв.м. расположена по адресу ул. Энергетиков, 10. Дом находится на берегу реки Сайма. «В квартире выполнен ремонт по проекту дизайн-студии. Зал, кабинет и взрослая спальня с сауной и ванной комнатой максимально удалены от детских спален и гостевой комнаты, что дает возможность сосредоточиться на работе и отдыхе», - говорится в объявлении.

Отмечается, что квартира оснащена сигнализаций, обставлена мебелью и бытовой техникой. Продается вместе с капитальным гаражом, расположенным в 50 метрах от дома.

3 место - четырехкомнатная квартира за 26 млн рублей.

Площадь квартиры - 196,5 кв.м. Находится на Комсомольском проспекте, 19. В квартире есть 4 спальни, обеденная зона, оранжерея, холл, два санузла с душевой кабинкой и джакузи. В качестве плюсов выделяются: разводка отопления по полу, точечное освещение, большой холл, гардеробная при входе. При продаже остается вся мебель и техника.

4 место - пятикомнатная квартира за 25 млн рублей.

На четвертой позиции нашего ТОПа - пятикомнатная квартира площадью 196 кв.м., расположенная на ул. Рабочей, 41. «3 этажа внутри квартиры: 1 этаж - кухня, гостиная, столовая, игровая комната, большая гардеробная, маленькая гардеробная, санузел. 2 этаж: спальня, детская, детская, камин дровяной, сауна, санузел. 3 этаж: кабинет», - говорится в объявлении.

Уточняется, что квартира полностью меблирована. Есть кондиционеры на 1 и 2 этажах. Несмотря на высокую стоимость жилища, летом возможно отключение горячей воды - на этот случай установлен водонагреватель.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 258, комментариев: 0
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