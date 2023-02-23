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Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ самых оплачиваемых вакансий Сургута в феврале

Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Если у вас есть желание сменить работу на новое место, где зарплата будет больше – тогда этот материал для вас. Здесь мы собрали четыре самых высокооплачиваемых вакансий Сургута в феврале.

Инвестиционный менеджер

В банк требуется человек с высшим экономическим образованием и знаниями в сферах инвестиций. Предлагают зарплату в 190 тысяч.

Обязанности:

  • ведение оперативного мониторинга результатов деятельности отделений по выполнению бизнес-плана;
  • сопровождение реализации пилотных проектов и запуск новых продуктов на вверенной территории;
  • участие в совместных встречах с клиентом, взаимодействие с ответственными сотрудниками ТБ, ЦА и страховыми комиссарами для урегулирования сложных вопросов;
  • практическая реализация системы мотивации по продажам продуктов страхования, управления активами и прочих продуктов благосостояния.

Водитель категории Е

Тут все гораздо проще – соискатель должен доставлять товары на грузовом авто. Опыт работы при этом не имеет значения, а в обязанностях указано «ценить машину как свою». Из плюсов – бесплатное медицинское обследование, возможность выбора графика работы, выплаты за экономию топлива. Зарплата более чем достойная – 150 тысяч.

Водитель бензовоза

От будущего сотрудника требуется опыт работы в сфере перевозок на грузовом транспорте. Работодатель предупреждает, что вакансия не подразумевает вахтовый метод, а график будет ненормированный. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей.

Моторист цеха ремонта ДВС

Компания в поисках сотрудника со средним специальным образованием. Работодатель обещает предоставить полный соцпакет и служебную машину. Зарплата вместе с премиями составит 100-150 тысяч.

Требования:

  • Опыт ремонта и обслуживания дизельных двигателей
  • Умение провести полную диагностику работы дизельного двигателя.
  • Опыт агрегатного ремонта (замена узлов и агрегатов)
  • Опыт проведения капитального ремонта оборудования (ДВС).
  • Образование: высшее, средне-техническое (профиль: машиностроение, электротехника).

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Сегодня в 16:43, просмотров: 318, комментариев: 0
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