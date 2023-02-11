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А ты возьми и продай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 странных и необычных объявлений на «Авито»

А ты возьми и продай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Авито, Depositphotos

Югорчане часто продают б/у товары на «Авито». Зачастую, жители округа размещают стандартные объявления о продаже ненужных вещей, подержанных авто и аренды квартиры, но иногда попадаются странные и забавные экземпляры. Выбрали для вас самые необычные объявления и сделали ТОП-5.

Набор для выживания


В Сургуте на «Авито» выставили объявление о продаже набора для выживания. По информации Муксун.FM, туда входит измеритель мощности дозы радиации ИМД-5 и противогаз. Отмечается, что все составляющие набора новые и готовы к использованию. Оценили данный лот в 10 тысяч.

Норковый Чебурашка


Жители Югры на фоне популярность фильма «Чебурашка» начали продавать на «Авито» старые игрушки. Так, одна из сургутянок разместила объявление о продаже Чебурашки из норки за 20 тысяч рублей.

«Подойдет как на подарок, как на личное пользование. Покупали за 25000, чек в фотографиях прилагаю, продам за 20000», — пишет автор.

Рецепт Кока-колы

Оригинальная «Кола» пропала с прилавков магазинов из-за санкций. Как сообщает Муксун.FM, некоторые югорчане раскрыли рецепт зарубежного напитка и готовы 754 тысяч рублей предоставить рецептуру, технологию производства, поставщиков сырья. Отмечается, что рецепт – собственная разработка продавцов, но вкус должен получиться идентичным.

Метеорит


Сургутянин продает на «Авито» метеорит за 10 миллионов рублей. По словам горожанина, данный небесный объект – тектит, который является редким и уникальным экземпляром. Кроме того, у метеорита есть «глазок», который под определенным углом может светиться, как фонарик.

«На магнит реагирует, но слабо магнитится. Имеет следы ржавчины, что говорит о наличии в нём железа. Также на него реагирует металлоискатель. На камне имеются хондрические элементы металлического и/или каменного происхождения», — указано в тексте объявления.

Портрет Путина, написанный нефтью


В Сургуте продается огромный портрет президента за 300 тысяч. Такая стоимость связана с тем, что при создании картины использовалась нефть.

«Отличный подарок серьезному руководителю в кабинет», — уточнил продавец.


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11 февраля в 17:46, просмотров: 452, комментариев: 0
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