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Лучшие фильмы «Золотого глобуса» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что посмотреть: лучшие фильмы и сериалы «Золотого глобуса» 2023 года

Лучшие фильмы «Золотого глобуса» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: кадры из фильма

На этой неделе прошла ежегодная 80-я церемония «Золотого глобуса». Главные награды получили фильмы «Фабельманы» и «Банши Инишерина», а среди сериалов победителями стали «Дом дракона», «Начальная школа "Эбботт"» и «Белый лотос». Рассказываем о них подробнее.

«Фабельманы» Стивена Спилберга

Действие фильма разворачивается в США в начале 1950-х годов. В центре сюжета - сам Стивен Спилберг. Будучи ребенком, он снимает забавные домашние сценки на камеру, а в итоге становится величайшим режиссером. Одну из главных ролей исполнила актриса Мишель Уильямс - она сыграла маму Сэмми. По словам Спилберга, ему было невероятно важно добиться психологического сходства актеров с родителями. «Мишель всегда была одной-единственной, кто мог бы сыграть Митци, мою маму», - отметил он.

«Банши Инишерина» Мартина МакДоны

Черная трагикомедия ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха. Фильм рассказывает о двух давних друзьях (Колин Фаррелл и Брендан Глисон), один из которых внезапно решает прекратить их дружбу. Фильм получил широкое признание критиков, которые высоко оценили сценарий и режиссуру Макдонаха.

Сериал «Дом дракона» (драма)

Это американский фэнтезийный телесериал, который стал независимым приквелом «Игры престолов» и вторым сериалом во франшизе «Песнь льда и огня». В съемках сериала принял участие создатель эпопеи Джордж Мартин, а режиссерами выступили Мигель Сапочник и Грег Яйтанс, работавший над «Доктором Хаусом» и «Анатомией страсти». Действие разворачивается за 200 лет до «Игры престолов», а сюжет крутится вокруг дворцовых интриг и многочисленных конфликтов интересов.

Телесериал «Начальная школа "Эбботт"» (комедия)

Сериал рассказывает об одной из худших государственных школ Филадельфии, в которой работают несколько самоотверженных учителей и слегка глуховатый директор. Несмотря на все трудности, они полны решимости помочь ученикам добиться успеха в жизни. Им нравится свое дело, хотя отношение руководства округа к обучению детей оставляет желать лучшего.

Мини-сериал: «Белый лотос»

В этом году на экраны вышел второй сезон сериала «Белый лотос», а в недалеком будущем ожидается и третий. Действие второго сезона разворачивается в роскошном отеле «Белый лотос» на Сицилии, где отдыхают привилегированные богачи и лицемерная молодежь. Автор сериала Майк Уайт сталкивает лбами каждого и предлагает нам посмотреть, что из этого выйдет.


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Сегодня в 19:30, просмотров: 124, комментариев: 0
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