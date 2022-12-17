16+
Логотип Сиапресс
USD  64,6078   EUR  68,7798  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Фильмы для новогоднего настроения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие фильмы посмотреть, чтобы появилось новогоднее настроение

Фильмы для новогоднего настроения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: кадры из фильмов

В мире есть немало фильмов, которые способны создать новогоднее настроение даже без мандаринов и шампанского. Мы собрали прекрасные картины, которые позволят расслабиться и отдохнуть и хотя бы на время забыть о заботах. Устраивайтесь поудобнее и начинайте просмотр.

«Эта замечательная жизнь» (1946)

Картина проникнута духом Рождества, несмотря на довольно мрачное начало: главный герой хочет свести счеты с жизнью из-за навалившихся проблем. На его спасение небесные силы отправляют малоопытного Ангела Хранителя. Он-то и поможет герою увидеть, насколько прекрасна жизнь.

«Новогодний корпоратив» (2016)

Американский комедийный фильм, главные роли в котором исполнили Ти Джей Миллер и Дженнифер Энистон. Они играют соперничающих брата и сестру с разными взглядами на то, как управлять унаследованной ими компанией. Пытаясь спасти один из филиалов от закрытия и угодить крупному клиенту, герой Миллера решает закатить новогодний корпоратив века. Но в результате он заканчивается дебошем, способным положить конец самой компании.

«Отпуск по обмену» (2006)

Это трогательная и теплая романтическая комедия, собравшая звездный состав: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуда Лоу и Джека Блэка. Две женщины - одна из Лондона, другая из Лос-Анджелеса - одновременно переживают любовные разочарования. Они решают поменяться домами на рождественские праздники, чтобы отвлечься от проблем. И это меняет их жизни.

«Рождество с неудачниками» (2004)

Легкая праздничная комедия идеально подойдет для субботнего вечера. Фильм рассказывает о паре, которая ужасно разозлила своих соседей тем, что решила пропустить Рождество и вместо этого отправиться в круиз по Карибам. Главные роли исполнили обладатели «Золотого глобуса» Тим Аллен и Джейми Ли Кертис.

«Семьянин» (2000)

Холостяк-трудоголик в исполнении Николаса Кейджа, привыкший жить в роскошной квартире и раскатывать на последней модели «Феррари», как-то раз просыпается и обнаруживает себя в пригороде Нью-Джерси. Мало того, что он сменил место жительства и работу, так у него еще внезапно появилась семья. Но может это не так уж и плохо?

«Самолетом, поездом, машиной» (1987)

Герои фильма - весельчаки Джон Кэнди и Стив Мартин - спешат домой на праздники. Казалось бы, что в этом сложного? Но в итоге простая задача превращается в настоящее соревнование!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:25, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 1276
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 927
  3. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 521
  4. ​Избивающий гражданскую жену сургутянин стал фигурантом дела 418
  5. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 353
  6. ​Для тюменских школьников прошел «Урок цифры» по современным видеотехнологиям 342
  7. Россияне стали экономить на подарках 335
  8. ​В городе ХМАО заболеваемость гриппом и ОРВИ в 8 раз превысила средние показатели 314
  9. ​В Ханты-Мансийске уже завтра пройдет губернаторская елка 281
  10. Югорчанин инсценировал ДТП ради получения страховой выплаты 266
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 4265
  2. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2769
  3. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2490
  4. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2447
  5. Родителям погибших во время пожара детей из Белого Яра помогут с организацией похорон 2096
  6. ​С экс-врача сургутской травмы взыскали взятки 1951
  7. ​Российская практика: не обустроив существующие микрорайоны, власти осваивают новые 1894
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1884
  9. Могут ли быть нулевые счета за отопление? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1728
  10. Минздрав научит медперсонал правильному общению с пациентами 1651
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5528
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4930
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4893
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4785
  5. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4731
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4716
  7. ​Не прелесть ли? 4331
  8. OBI уйдет из Сургута, но позже 4265
  9. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3741
  10. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3168

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика