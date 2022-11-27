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​Берегись, мороз! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Зима подступает: ждать ли югорчанам сильных холодов и как не дать себе замерзнуть

​Берегись, мороз! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Несмотря на то, что календарная зима еще не наступила, жители ХМАО ее присутствие уже ощутили. В ноябре столбик термометра опускался до -30-35 градусов в дневные часы, а ночью - и вовсе до -40. Впрочем, побить температурные рекорды в этом году пока не удалось. Рассказываем, какие годы в Югре отметились трескучими морозами, какой будет предстоящая зима и как не дать себе замерзнуть в условиях сильного холода.

Аномальные морозы были зафиксированы в ХМАО в 2016 году. В ряде мест столбик термометра опустился до отметки в -60 градусов, а абсолютный рекорд был зафиксирован в Белоярском районе - вблизи месторождения Большое Ольховское, где 22 декабря было –62 градуса. Этот показатель побил российский рекорд. В Сургуте абсолютный минимум декабря синоптики зарегистрировали в 1995 году - минус 49,5 градусов. А в 2016 году столбик термометра опускался до -47,5.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая. Однако среднемесячная температура не будет ниже нормы по сравнению с многолетними наблюдениями.

«Прошлая зима была намного теплее, с большим количеством осадков. В этом году по прогнозу нас ждет зима в пределах нормы и малоснежная, холодная. Самые холодные температуры установятся в январе», - рассказала «Вестнику» начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

Несмотря на то, что температурных рекордов не ожидается, риск получить переохлаждение организма и обморожение зимой, да еще и в арктическом регионе, есть всегда. В ГУ МЧС составили простые правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе:

Не пейте спиртное: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

Не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;

Носите свободную одежду и одевайтесь как "капуста” - это способствует нормальной циркуляции крови;

Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки - основа для обморожения. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу;

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Щеки и подбородок следует защитить шарфом;

Не носите на морозе металлические, в том числе золотые и серебряные, украшения;

Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут, и вы не сможете ее снова надеть;

Почувствовав переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место;

Не выходите на мороз с влажными волосами после душа.

«По статистике тяжелые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, не редко происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди. Это следует учитывать при планировании прогулки. Захватите с собой пару сменных варежек и термос с горячим чаем. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему нужно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться», - подчеркивают в ведомстве.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 193, комментариев: 0
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