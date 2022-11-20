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Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Инциденты, которые произошли в Югре за ноябрь и привлекли внимание главы СКР

Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: СКР

Югра в последнее время часто мелькает в криминальных сводках и только за ноябрь смогла несколько раз привлечь внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В этом обзоре – все инциденты, за которыми поручил следить глава ведомства.

Бродячие собаки

Проблема безнадзорных животных не нова для региона, однако периодически в инфополе мелькают жуткие случаи. Так, на жительницу Нефтеюганска со спины напала свора псов. По словам дочери пострадавшей, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Спастись от агрессивных собак горожанке помог прохожий.

Неадекватный водитель автобуса

В Сургуте водитель автобуса сломал нос подростку за… Брошенный снежок. Следователи рассказали, что инцидент произошел 10 ноября – дети играли со снегом, один из снежков попал в окно транспорта. Мужчина вышел из автобуса и избил несовершеннолетнего. У подростка – ушибы и перелом носа, у водителя – уголовное дело.

Мать избила дочь после похода в церковь

В Радужном произошел не менее вопиющий случай – женщина наорала на свою малолетнюю дочь из-за того, что девочка неправильно крестилась и убегала из церкви. Ругань сопровождалась избиением. Кадры, запечатлевшие инцидент, разлетелись по соцсетям и привлекли внимание федеральных СМИ.

Прокуратура и следственный комитет начали проверку по данному факту. Люди же начали травить нерадивую мать, из-за чего мэру города пришлось публично попросить остановить нападки на женщину.

Дольщики

Два дома на улице Крылова стали проблемой, из-за которой жители Сургута обратились за помощью к следователям. Горожане сообщили о нарушениях со стороны местных органов власти при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса, возведенного в 2016 году. Семьи, в том числе участники долевого строительства, до настоящего времени выплачивающие ипотеку, не могут заселиться в приобретенные квартиры, так как они непригодны для проживания ввиду повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка.

Отметим, что обманутые дольщики настаивают на проведение строительно-технической экспертизы ЖК. Также сургутяне сообщают о затянувшемся расследовании по установлению виновных.

Расселение домов

В соцсетях жители Югорска пожаловались на то, что уже три года не могут добиться расселения из ветхого жилья. Дом, заселенный преимущественно пенсионерами старше 70 лет и инвалидами, признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году, однако до настоящего времени мер для улучшения их жилищных условий не принято. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. Было начато расследование.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 65, комментариев: 0
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