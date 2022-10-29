Водителя и сварщика ищут в Сургуте на зарплату от 100 тысяч рублей

Сервис Super.Job подготовил традиционный список самых высокооплачиваемых вакансий в городах с численностью населения до 500 тыс. человек. Специалисты проанализировали 23 тыс. вакансий за октябрь и отобрали самые выгодные предложения. В список городов попал и Сургут - на зарплату от 100 тыс. рублей здесь ищут менеджера, водителя и электросварщика.

Рассказываем, какие еще вакансии вошли в число наиболее привлекательных по уровню дохода в Сургуте, и какими компетенциями нужно обладать, чтобы претендовать на зарплату с пятью нулями.

Клиентский менеджер, от 120 300 рублей

Лучшей по оплате в октябре оказалась вакансия клиентского менеджера в «Сбербанке» (правда, сейчас она уже закрыта). Предлагаемая зарплата – от 120 300 рублей. От кандидата требовалось высшее образование в сфере финансов и опыт работы в сфере продаж инвестиционных продуктов. Помимо высокой зарплаты сотруднику полагался расширенный ДМС, корпоративная пенсионная программа и выгодная ипотека.

Водитель категории Е, от 115 тыс. до 150 тыс. рублей

Зарплату от 115 тыс. до 150 тыс. рублей предлагают водителю категории Е в розничную сеть «Магнит». В объявлении отмечается, что опыт не требуется, а работа предполагает сменный график. Водителю предстоит доставлять товары на фуре MAN или Mercedes. Работодатель обещает своевременную зарплату два раза в месяц, премии, оплаченные курсы безопасного и экономичного вождения и бесплатные медосмотры.

Электросварщик полуавтоматической сварки, от 100 тыс. рублей

Завод по изготовлению металлоконструкций ищет электросварщика на зарплату от 100 тыс. рублей. В числе требований к соискателям - удостоверение по профессии и стаж работы. Компания предоставляет общежитие для работников из других городов. Работать можно вахтовым методом или по сменам 2/2.

Ведущий премиум-менеджер, от 90 тыс. рублей

Зарплату от 90 тыс. рублей предлагает «Альфа-банк» ведущему премиум-менеджеру. В число обязанностей входят следующие: развивать клиентскую базу и привлекать новых вип-клиентов, продавать инвестиционные и финансовые продукты и помогать клиентам разрабатывать индивидуальные финансовые планы. Работодатель обещает карьерный рост, свободу действий, тренинги, обучение и программу ДМС.

Сборщик цеха алюминиевых конструкций, 80 - 120 тыс. рублей

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий октября позиция сборщика цеха алюминиевых конструкций профильных систем СИАЛ, INICIAL, Alutech, Schuco. От соискателей требуется опыт работы, готовность быстро вникнуть в новый процесс, техническая грамотность и умение работать по чертежам. Работодатель обещает официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты и компенсацию аренды жилья иногородним.