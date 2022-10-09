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От Lamborghini за 30 миллионов до ВАЗа с потолком в «сутенерском стиле» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как выглядят самые дорогие и самые дешевые автомобили, выставленные на продажу в Сургуте

От Lamborghini за 30 миллионов до ВАЗа с потолком в «сутенерском стиле» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Все фото в тексте: сайт Avito.ru

С начала 2022 года автомобили - как новые, так и подержанные - взлетели в цене. Мы решили посмотреть, как выглядят самые дорогие и самые дешевые машины с пробегом, выставленные на продажу в Сургуте на сайте Avito. Цены актуальны на 9 октября.

Сначала оценим самые дорогие автомобили:

1 место

Первое место в нашей подборке - у оранжевого Lamborghini Urus стоимостью 34,1 млн рублей. Автомобиль практически новый - год выпуска 2022, пробег всего 10 км. Также известно, что объем двигателя 4 л.

2 место

«Серебро» получает Lexus LX белого цвета, начальная цена которого 22,6 млн рублей. Год выпуска 2022-й, пробег 10 км. Это внедорожник с коробкой-автоматом, полным приводом и объемом двигателя 3,5 л. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с., а максимальная скорость - 210 км/ч.

3 место

На третьем месте расположился белый Bentley Continental GT за 22,3 млн рублей. Год выпуска 2020-й, пробег 17 км. За эти деньги покупатель получит люксовый автомобиль с кузовом «купе» и шикарным кожаным салоном бордового цвета. Другие характеристики: объем двигателя 4 литра, коробка автомат, полный привод и 550 л.с.

4 место

За 19,5 млн рублей продается белый Mercedes-Benz G-класс. Год выпуска 2021-й, пробег 1 500 км. В числе характеристик автомобиля: полный привод, 4-литровый двигатель и коробка-автомат.

Самые дешевые авто

Самые дешевые автомобили, представленные на Avito, уже не на ходу и продаются на запчасти. Мы решили не брать их в обзор и присмотрелись к тем машинам, на которых, если верить их владельцам, еще можно ездить.

1 место

Самым демократичный на сегодня вариант - бордовый ВАЗ 2107 за 37 тыс. рублей. Год выпуска 2002-й, пробег 68 тыс. км.

«На ходу. Пороги, дно требуют сильного внимания. Из вложений - в коробку масла долить и найти течь, отсутствует тяга панара (мост гуляет из за этого). Из основного все, остальные мелочи в жигах - это норма. Отличный вариант на зиму», - говорится в описании к машине.

2 место

Второе место отдадим LADA-21099 стоимостью 40 тыс. рублей, которая, по признанию ее владельца, ездит, но не всегда. Машина битая, год выпуска 1997-й, объем двигателя 1,5 л,

«Заводится, бывает даже ездит, недолго и неохотно, но все же пытается [...] Коробка бодрая, все передачи втыкаются, но надо настраивать кулису. Готовилась под покрас, но догнали в жопу - так и не покрасилась [...] Музыки нет, колонки в картах, возможно, рабочие, но я в этом сильно сомневаюсь, потолок в сутенерском стиле обшит в какую-то синюю ткань, гудок от руля тоже найдется», - рассказал про автомобиль его владелец, уточнив, что торг уместен, но в приоритете обмен на классику.

3 место

На третьем месте в списке самых дешевых авто Сургута расположилась зеленая Mazda 626 также стоимостью 40 тыс. рублей. Автомобиль 1995 года выпуска побывал в аварии, но починить вроде как можно. Из указанных характеристик: объем двигателя 1,8 л, пробег 100 тыс. км и левый руль.

«Продам на запчасти либо целиком. По идее - поставить двс, батарейку и можно гонять», - говорится в объявлении.

4 место

За 46 501 рубль можно приобрести серебристый ВАЗ-21099 2002 года выпуска. Пробег 426 тыс. км, объем двигателя 1,5 л.

«Нормальный вариант для зимы или просто доехать из пункта А в пункт Б. Печка жарит, колеса крутят, фары горят. Открывается и закрывается», - написал владелец авто в объявлении.


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09 октября в 18:16, просмотров: 293, комментариев: 0
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