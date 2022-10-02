Как мошенники зарабатывают на мобилизации в Югре

Югорчанам в соцсетях и мессенджерах начали поступать сообщения, авторы которых, представляясь сотрудниками военкомата, предлагают за вознаграждение убрать людей из списков на мобилизацию. Цены варьируются от 70 до 120 тыс. рублей.

«У меня есть доступ к базе призывников, в частности к вашему личному делу и я могу убрать ваше досье из списков первичной мобилизации», - примерно так может говориться в сообщении.

При этом авторы посланий настаивают, что деньги необходимо перевести в срочном порядке - потом якобы может быть поздно. Специалисты предупреждают: это - развод. Он рассчитан на то, что человек прочитает сообщение в состоянии паники и переведет деньги.

Как распознать аферистов и избежать потери денег?

Если вы получили подобное послание, не спешите действовать: возьмите паузу и перечитайте его. Насторожить должна излишняя анонимность: чаще всего мошенники требуют совершить денежный перевод в криптовалюте, при полном отсутствии обратной связи. Вопросы вызывает и использование определения «первичная мобилизация» - официально такого термина нет, в документах говорится о частичной военной мобилизации.

О том, что вы общаетесь с мошенником, также свидетельствует излишняя спешка - заплатить надо прямо сейчас. Кроме того, аферисты не знают личных подробностей. Да, они могут обращаться по имени-отчеству, но такую информацию найти легко. Если бы у человека был доступ к личному делу в военкомате, он мог бы сообщить, допустим, категорию годности.

Что могут пообещать мошенники?

Что угодно. Расчет делается на состояние эмоциональной нестабильности и общей неопределенности. Вот несколько вариантов, которые, по данным «Тинькофф журнала», встречаются в интернете:

бронь от мобилизации;

освобождение от службы по состоянию здоровья или по другим основаниям;

переезд в другую страну или город;

внесение в категорию спецучета, где находятся, например, сотрудники правоохранительных органов;

добавление в список на выплаты за службу без самой мобилизации;

изменение категории годности в военном билете;

уничтожение папки с личным делом, которая хранится в военкомате;

оформление справки от военкомата, с которой можно законно пересечь границу;

«Звонящие и пишущие «помощники» и «спасатели» могут просить данные от входа на Госуслуги, присылать базы данных для скачивания, предлагать перейти по ссылкам на различные сайты. Если человек на эмоциях соглашается, то в итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и появляется угроза информационной небезопасности», - подчеркивает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.