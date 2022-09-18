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Цена кусается: что подорожало в Югре за лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Статистика Тюменьстата о том, какие товары и услуги успели подорожать в Югре

Цена кусается: что подорожало в Югре за лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: vk.com/vologda_region_gkh, unsplash.com, dela.ru

С введением санкций в России не только стали пропадать зарубежные товары с полок магазинов, а также многое стало дорожать. По данным Тюменьстата, на конец июля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ханты-Мансийском автономном округе увеличились в среднем на 6,9% (по России – на 11,0%). Повышение цен на продовольственные товары составило 8,3% (10,8%), на непродовольственные товары – 7,7% (12,4%). Тарифы на услуги населению выросли на 4,4% (9,2%). В этом обзоре рассмотрим, какие конкретно товары и услуги подорожали в регионе.

Продовольствие

  • сахар-песок (на 31,0%),
  • кондитерские изделия (на 18,2%),
  • молоко и молочная продукция (на 14,4%),
  • сыр (на 13,3%),
  • рыба и морепродукты (на 11,5%),
  • масло сливочное (на 11,4%),
  • крупа и бобовые (на 11,3%),
  • масло подсолнечное, хлеб и хлебобулочные изделия (на 8,3%),
  • мясо и птица (на 5,7%),
  • колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 4,9%),
  • алкогольные напитки составило 6,2%.

Однако ведомство подчеркивает, что при этом наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 2,8%) и яйца куриные (на 5,9%).

Непродовольственные товары

  • моющие и чистящие средства (на 26,0%),
  • электротовары и другие бытовые приборы (на 11,3%),
  • мебель (на 7,9%),
  • табачные изделия (на 5,5%),
  • ткани (менее 1%).

«Наблюдалось незначительное снижение цен на обувь (менее 1%), одежду и белье (на 3,5%), телерадиотовары (на 5,7%), трикотажные изделия (на 6,5%)», – сообщили в Тюменьстате.

Услуги

  • тарифы на зарубежный туризм (на 63,0%),
  • услуги банков (на 21,7%),
  • связь (на 5,6%),
  • услуги пассажирского транспорта и бытовые (на 2,9%),
  • тарифы организаций культуры (на 2,5%),
  • жилищные и коммунальные услуги (на 2,1%),
  • ветеринарные (на 1,7%),
  • образования (на 1,3%),
  • медицинские услуги (на 1%),
  • услуги дошкольного воспитания и санаторно-оздоровительные (1%).

Отмечено снижение тарифов на услуги страхования (менее 1%), физической культуры и спорта (на 1%) и гостиниц (на 2,1%).


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18 сентября в 19:33, просмотров: 754, комментариев: 0
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