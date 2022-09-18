Статистика Тюменьстата о том, какие товары и услуги успели подорожать в Югре

С введением санкций в России не только стали пропадать зарубежные товары с полок магазинов, а также многое стало дорожать. По данным Тюменьстата, на конец июля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ханты-Мансийском автономном округе увеличились в среднем на 6,9% (по России – на 11,0%). Повышение цен на продовольственные товары составило 8,3% (10,8%), на непродовольственные товары – 7,7% (12,4%). Тарифы на услуги населению выросли на 4,4% (9,2%). В этом обзоре рассмотрим, какие конкретно товары и услуги подорожали в регионе.

Продовольствие

сахар-песок (на 31,0%),

кондитерские изделия (на 18,2%),

молоко и молочная продукция (на 14,4%),

сыр (на 13,3%),

рыба и морепродукты (на 11,5%),

масло сливочное (на 11,4%),

крупа и бобовые (на 11,3%),

масло подсолнечное, хлеб и хлебобулочные изделия (на 8,3%),

мясо и птица (на 5,7%),

колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 4,9%),

алкогольные напитки составило 6,2%.

Однако ведомство подчеркивает, что при этом наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 2,8%) и яйца куриные (на 5,9%).

Непродовольственные товары

моющие и чистящие средства (на 26,0%),

электротовары и другие бытовые приборы (на 11,3%),

мебель (на 7,9%),

табачные изделия (на 5,5%),

ткани (менее 1%).

«Наблюдалось незначительное снижение цен на обувь (менее 1%), одежду и белье (на 3,5%), телерадиотовары (на 5,7%), трикотажные изделия (на 6,5%)», – сообщили в Тюменьстате.

Услуги

тарифы на зарубежный туризм (на 63,0%),

услуги банков (на 21,7%),

связь (на 5,6%),

услуги пассажирского транспорта и бытовые (на 2,9%),

тарифы организаций культуры (на 2,5%),

жилищные и коммунальные услуги (на 2,1%),

ветеринарные (на 1,7%),

образования (на 1,3%),

медицинские услуги (на 1%),

услуги дошкольного воспитания и санаторно-оздоровительные (1%).

Отмечено снижение тарифов на услуги страхования (менее 1%), физической культуры и спорта (на 1%) и гостиниц (на 2,1%).